Cambio de presidente en el Consejo Federal Deportes 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

Luego de la asunción de Claudio "Chiqui" Tapia como nuevo presidente de AFA y que junto a él continuará ligado Pablo Toviggino como Director General Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino, se estableció un cambio en la conducción del Consejo Federal.

Toviggino dejó ese cargo en manos del, hasta el momento, Asesor Letrado del CF y Presidente de la Federación Patagónica, Dr. Juan Pablo Beacon, oriundo de la ciudad de Viedma. Cabe mencionar que es abogado y presidente de la Federación Patagónica de Fútbol.



NUEVO SPONSOR EN LA COPA ARGENTINA

La Copa Argentina, el torneo más federal e inclusivo del fútbol argentino, anunció ayer su nuevo sponsor oficial, una semana antes de realizar el sorteo de la fase final de la edición 2017. Total, la compañía energética internacional, a través de su línea de lubricantes Total Quartz, será el principal auspiciante del certamen, donde River defiende la corona que ganó en diciembre pasado.

El cuadro de la fase final de la Copa Argentina será sorteado el próximo miércoles 5 de abril en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza. De los 64 protagonistas solo faltan definirse dos correspondientes al Torneo Federal A. Habrá equipos de todas las categorías con excepción del Federal C, que perdió su lugar en las clasificaciones.

Los equipos que jugarán el cuadro final son los 30 de Primera División, más doce del Nacional B (Guillermo Brown de Puerto Madryn, Argentinos Juniors, Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Almagro, All Boys, Brown de Adrogué, Central Córdoba de Santiago del Estero, Ferro Carril Oeste, Independiente Rivadavia, Santamarina e Instituto).

Por la Primera B Metropolitana jugarán cinco (Atlanta, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires), cuatro por Primera C (Cañuelas, Defensores Unidos, Sacachispas y Sportivo Barracas) y dos de Primera D (Atlas y Leandro N. Alem).

Por el fútbol del Interior estarán siete del Federal A (Chaco For Ever, Cipolletti, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Tiro de Salta, Sportivo Las Parejas, Mitre de Santiago del Estero o Unión Aconquija de Catamarca y Gimnasia de Mendoza o Unión de San Juan). Por el Torneo Federal B serán cuatro representantes (Central Norte de Salta, Camioneros de Esteban Echeverría, Pacífico de General Alvear y Sol de Mayo de Viedma).