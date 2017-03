Camionero mató a un manifestante en un piquete Policiales 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

ROSARIO, 31 (NA). - Un camionero embistió y mató ayer por la madrugada a un manifestante que participaba de un corte de ruta en la localidad santafesina de San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario, en el marco de la movilización organizada a nivel nacional por la central obrera CTA.

El conductor del camión fue detenido por efectivos de Gendarmería Nacional, que llegaron a realizar disparos para interceptar su marcha, y el rodado, un camión tanque, fue incendiado por otros manifestantes.

El incidente se produjo en los primeros minutos de la madrugada en el cruce de las rutas provincial 10 y nacional 11, en el acceso norte a San Lorenzo.



AFILIADO

Todo ocurrió cuando un afiliado al Sindicato de Vigiladores, que se llamaba Jonathan Gardini, tenía 38 años y participaba del piquete organizado por la CGT San Lorenzo, fue embestido por el camionero que avanzó con su vehículo contra los manifestantes.

Según versiones difundidas por el diario La Capital, el camionero, un joven de 24 años, se mostró ofuscado por el corte y tras varios minutos, se bajó de la cabina, desenganchó el remolque que llevaba en su vehículo y avanzó en forma desaprensiva contra los manifestantes.



MICHELI

El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, se refirió al hecho en su discurso de cierre de la movilización principal en la Plaza de Mayo y denunció que "la política antisindical del Gobierno va generando este clima, va incitando a la violencia, la violencia de matar".

"La Policía no movió un dedo para evitar que ocurriera lo que pasó. Nos duele porque hay que sumar otro compañero asesinado por un boludo en pedo, o no se cómo habrá sido... La violencia siempre la pagamos nosotros y hay que terminar con esto. Vaya nuestro homenaje a nuestro compañero muerto hoy y

que se repongan los heridos", completó.

Por su parte, el secretario general de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, responsabilizó al Gobierno nacional por el episodio: "Nosotros queremos decir que acá hay un solo responsable y es Macri, es el gobierno nacional. Porque si

nosotros tuviésemos salarios como corresponde, si no hubiese despidos y suspensiones, si nos respetaran como trabajadores, no estaríamos haciendo huelga ni piquetes, estaríamos laburando y compartiendo con nuestras familias", aseguró.

Por su parte, el jefe de la Policía de San Lorenzo, Gonzalo Paz, aseguró que el camionero actuó "en forma intencional" y resaltó que avanzó "no sólo a los manifestantes sino también a personal policial, que tuvo que correrse".

Según explicó Paz en declaraciones radiales, el autor del crimen "fue perseguido por personal de Gendarmería y aprehendido a pocos metros del lugar".