Las CTA marcharon a la Plaza de Mayo Nacionales 31/03/2017 Redacción Pidieron seguir un "plan de acción" tras el paro de la CGT

Ampliar FOTO NA PROTESTA./ Con carteles contrarios al gobierno nacional.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Las dos CTA confluyeron ayer en una movilización a la Plaza de Mayo, donde sus referentes rechazaron las políticas económicas y sociales del Gobierno de Mauricio Macri y convocaron a "juntar fuerzas" con otros sectores sindicales para mantener "un plan de acción" tras el paro general de la CGT del próximo jueves.

"Hasta que el ajuste no se vaya la lucha sigue. Después del (paro del) 6 de abril hay que seguir un plan de acción", exhortó el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sobre el final de su discurso, al cerrar el acto en la plaza.

En la misma línea, al comenzar la ceremonia, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, planteó: "Sin unidad no tenemos destino, hay que juntar fuerzas y que el 6 de abril sea un paro contundente y no vuele ni una pluma en toda la Argentina, que no haya una sola persona en sus puestos de trabajo".

Ambos mensajes se pronunciaron hacia el interior del ámbito sindical, donde se avecina una interna entre un sector de la CGT que tras el paro del jueves próximo buscará mantener el diálogo con la Casa Rosada y otro que pretende dar cauce a una escalada de conflicto con la gestión de Mauricio Macri y con el que las dos CTA buscan conformar un frente político-sindical para robustecer la protesta.

De hecho, esta marcha en la Plaza de Mayo sirvió para estrenar ese incipiente frente, denominado Movimiento Intersindical Saúl Ubaldini (MISU), que integran las dos CTA junto a un puñado de gremios de la CGT del sector más opositor al macrismo e identificados con el kirchnerismo, como los metalúrgicos de la UOM, los encargados de edificio del Suterh y los Curtidores.

La marcha constituyó una antesala al paro general que realizará la CGT el jueves de la semana próxima, al que adhirieron las dos CTA, que el año pasado pusieron en marcha el proceso de reunificación que se coronaría en 2018.

Las duras críticas contra la gestión de Macri estuvieron a la orden del día en los discursos de Yasky, Micheli y Francisco "El Barba" Gutiérrez (UOM), el otro orador del acto, además de coincidir en el reclamo por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien envió una carta de adhesión desde el penal en el que está detenida en Jujuy y que fue leída en el escenario.

"El 6 de abril vamos al paro general. Queremos que se termine la luna de miel con un gobierno que usó el diálogo social para poner de rodillas a los trabajadores. El paro va a ser un plebiscito, que va a ser inapelable, y va a demostrar de una punta a la otra del país el rechazo a las políticas del hambre, de la flexibilización laboral, el no al techo de las paritarias", recalcó Yasky.

En medio de un nuevo paro docente por el conflicto salarial que mantiene con la gestión macrista, el dirigente denunció: "Quieren demostrar que pueden poner de rodillas a los maestros. La gobernadora de Buenos Aires pretende que acepten el 19% de aumento y lo quieren pintar a (el líder del gremio Suteba, Roberto) Baradel como a un ogro".

Otra constante en los tres discursos fueron las advertencias de que los reclamos que lleva adelante la CTA y el sindicalismo en general no son intentos "desestabilizadores" como indicaron algunos representantes del Gobierno.

"Vamos a exigir que el mandato presidencial de este Gobierno se cumpla hasta el último día, lo cual no significa que le vamos a firmar un cheque en blanco. Queremos diálogo, pero diálogo de verdad, no tener que ir a agachar la cabeza",

planteó Yasky.

Por su parte, Micheli afirmó que la CTA no tiene "ninguna intención de desestabilizar a nadie, y agregó: "Respetamos su mandato, reclamar que los maestros tengan un salario digno es pensar en el futuro del país. Los que estamos en las calles no somos enemigos de la democracia".

"Quieren sindicatos cómplices del modelo y eso no lo van a encontrar en este espacio de unidad que estamos construyendo", alertó el estatal, quien pidió al Presidente que "apruebe la Ley Antidespidos que vetó, un aumento de emergencia a los jubilados y parar con las importaciones de cosas que se producen aquí y arruinan a las Pymes".

Por su parte, el referente de la UOM y secretario de Interior de la CGT, Francisco "El Barba" Gutiérrez, advirtió que el movimiento obrero llevará la "lucha" contra las políticas del Gobierno "al terrero electoral" y sostuvo que los

que "desestabiliza" nos son las protestas gremiales sino "las políticas económicas" que sigue el Gobierno.

Además de Yasky y Micheli, sobre el escenario estuvieron dirigentes de ambas CTA, como Baradel, Sonia Alesso, Luis D Elía, Pedro Wasiejko, José Rigane, Edgardo Depetri, Daniel Catalano y Roberto Pianelli.

Por la CGT, además de Gutiérrez estuvieron Víctor Santamaría (Suterh) y Walter Correa (Curtidores), mientras que al final no asistió Roberto Palazzo (Bancarios), a quien aspiran a sumar a este nuevo frente.