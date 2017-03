Panorama político Locales 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

CARRIO EN

LAS REDES

La diputada Lilita Carrió hace unos días estuvo en la ciudad de Santa Fe siendo testigo en el Registro Civil del casamiento de Lucila Lehmann -una de sus estrechas colaboradoras en esta región- y Lucho Burgallo, también referente de la Coalición Cívica-ARI. Además, la diputada participó de la ceremonia religiosa en la Iglesia Nuestra Señora del Huerto.

Eso por un lado, por el otro, tras aclarar que su estado civil es "legalmente divorciada", revolucionó las redes sociales con el anuncio de un falso casamiento, incluso apareciendo en una foto acompañada por un hombre cuyo rostro aparece casi totalmente cubierto por su sombrero. Es que la Carrió, además de sus análisis políticos o sus denuncias, tiene un particular sentido del humor, anunciando en un twit "Me casé en el norte", junto a un corazón y varias fotos -entre ellas la comentada-. Además, en una de las fotos en cuestión se ve a la diputada del Parlasur, Mariana Zuvic, quien ofició de supuesta "dama de honor" de la falsa ceremonia.



EL FESTEJO DE

ABATIDAGA

Néstor Abatidaga, titular de Sancor Seguros, festejó su cumpleaños 68 en el Chateau Libertador del barrio de Núñez, en Buenos Aires, el viernes pasado. La constancia apareció en la sección "Charlas de quincho" del diario Ambito Financiero, donde se dice "flamante padre de Alma y acompañado de su esposa, la diseñadora Natalí Márquez, asistieron también Alejandro Simón y José Sánchez de la misma empresa, Juan Pablo Maglier, "George" Neuss, Joe Miranda, Fabián Perechodnik, Gustavo Castagnino, Martín Cabrales, Roberto "Tato" Lanusse, Diego Mazer, Pepe Scioli, entre otros. Sorprendió Cacho Castaña con canciones dedicadas a los flamantes padres y la irrupción de Guillermo Cóppola como maestro de ceremonias. Luis Landriscina tuvo ocasión de contra humoradas mientras desfilaban diferentes cortes de carne, tan esperados como abundantes. Palabras emotivas de Abatidaga al concluir el festejo, cerca de las cinco de la tarde".

Se alude también en esa crónica que "en las antípodas se encuentra la empresa láctea homónima, que no tiene relación con la compañía de seguros".



VOLVIO "LOLE" Y LO

DESTACO A PEROTTI

Esta semana regresó al país Carlos (Lole) Reutemann, después de someterse a una operación en Estados Unidos, donde permaneció un tiempo. Fue nota en los medios, y en Clarín hizo un análisis sobre el peronismo, aclarando que "no se ve en nuevas aventuras electorales", pero "veo al peronismo en medio de un terremoto", habiendo tenido elogios para su par en la Cámara alta, Omar Perotti, a quien ve como un buen candidato para el 2019 en la provincia de Santa Fe, aunque precisó "no ver referentes claros en el Partido Justicialista a nivel nacional".

Entre otra frases, el ex piloto de Fórmula 1 y gobernador santafesino consideró que al presidente Mauricio Macri, desde el gobierno kirchnerista "le ataron un paquete con un moño rosado, una bomba para que vuele por el aire desde el día que no le pusieron la banda".

Cuando le preguntaron si colaboraría con la campaña electoral de Cambiemos, señaló: "Depende lo que pida el presidente. Pero a la UCR (de Santa Fe) no la miro con buen ojo porque en el 2015 me cortaron boleta, tiraron mi parte a la mierda".



SE VA SUMANDO

GENTE AL BAILE

El diputado provincial por el PJ, Luis Rubeo (h), pasó el miércoles por Rafaela y dejó entrever que el escenario del partido al que pertenece es tan confuso que es complicado anticipar de qué manera se definirá la integración de listas de candidatos a diputados nacionales. El único que ya oficializó su precandidatura es Agustín "el Chivo" Rossi, un soldado de la causa kirchnerista.

Rubeo, quien por momentos dijo que se siente más cómodo con el socialismo que con los peronistas, sugirió la conformación de un nuevo Frente, admitiendo que el "Frente para la Victoria" ya fue como herramienta electoral.

En este marco, recientemente el diario La Capital publicó que el "prestigioso cardiocirujano rosarino Federico Benetti" confirmó su intención de postularse a diputado nacional por el PJ, tentado por sectores del peronismo que buscan recuperar brillo electoral de la mano de figuras que se destacan en la sociedad por su profesión. En este capítulo también se inscribe a la jueza de Instrucción, Alejandra Rodenas.

"Estoy dispuesto y quiero trabajar en salud. Antes rechacé muchos ofrecimientos, incluso tres para la Gobernación, y ahora decidí que sí me interesa participar", expresó Benetti.

Y ahora también el concejal radical rosarino, Jorge Boasso, blanqueó su intención de recalar en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de su inclusión en la lista de candidatos de Cambiemos. En este sentido, la semana pasada mantuvo una reunión privada en Casa Rosada con el propio presidente, Mauricio Macri, poco antes de que emprenda el viaje a Europa para la visita de Estado a Holanda.

Boasso, quien en las últimas elecciones a gobernador acompañó en la fórmula a Miguel Del Sel, dejó en claro su respaldo al Gobierno de Macri en estos días de fuertes tensiones. A cambio buscó un guiño para llegar al Congreso.



UCR NO ROMPE

CON NADIE

Con tantos correligionarios ocupando cargos en el Gobierno de Santa Fe, no sorprendió que la Convención Provincial de la UCR se pronunciara el miércoles último a favor de permanecer como socio del socialismo. De todos modos, en el acta final se las ingeniaron discursivamente para dejar abierta la posibilidad de que los radicales puedan establecer alianzas territoriales con macristas si el contexto político y electoral así lo recomienda. Y a nivel nacional está claro que la UCR continuará con Cambiemos, mientras los socialistas cada vez que pueden cuestionan severamente a los macristas.

Así las cosas, la UCR continúa interpretando el papel de Doña Flor...



PARRILLI, DAURA

Y GROSMAN

El juez federal Claudio Bonadío procesó hace un par de semanas al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y a la ex presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura, por defraudación a la administración pública, a raíz de pagos hechos para la impresión de un libro dedicado a la "Década Ganada" en el kirchnerismo, que nunca se concretó.

Según el fallo, también quedó procesado -entre otros- el ex director ejecutivo de la Unidad Ejecutora Bicentenario, Javier Grosman, quien desde hace un tiempo a esta parte brinda asesoramiento en materia de comunicación política a dirigentes de la región que integrarán listas en las próximas elecciones. De hecho, a principios de esta semana una de las candidatas participó de un encuentro en Buenos Aires.

Los ex funcionarios kirchneristas quedaron embargados por 800 mil pesos cada uno debido a que Bonadío entendió que en 2013 se pagó la compra de toneladas de papel con fondos de la Casa de Moneda, que ganó la licitación para imprimirlo de manera "acordada y preparada", según señala en el fallo.

En la causa el juez dio por probado que Parrilli, desde la Secretaría General de la Presidencia, hizo gestiones para la impresión de un libo que iba a llamarse "El libro de la década ganada" y que para ello se hizo una licitación de compra de papel por más de dos millones de pesos direccionada a favor del organismo que presidía Daura.

El papel fue comprado a la empresa "Celulosa Argentina" y almacenado durante años en depósitos de la firma "Anselmo Novillo", que ahora -advirtió el juez- reclama al Estado una deuda que ronda 1.600.000 pesos por ese depósito.

Grosman "en su carácter de Director de la Unidad requirente inició y gestionó la contratación de marras en el marco de las atribuciones y fines de para los que fue creada la misma, en tanto que dicha contratación fue formalizada por el Secretario General de la Presidencia", agregó el fallo.