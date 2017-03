Lifschitz quiere que se recuperen días de clase Locales 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

El gobernador Miguel Lifschitz apeló a la “responsabilidad” de docentes y dirigentes gremiales del sector para que en la asamblea provincial de AMSAFE de este viernes se acepte la propuesta salarial del 25 por ciento –“la mejor del país”–. No sólo eso, adelantó que una vez cerrado el conflicto impulsará que se recuperen los días de clase perdidos por los paros, probablemente con extensión horaria.

Durante una entrevista en el programa De 12 a 14, de El Tres, Lifschitz remarcó que a diferencia del gobierno nacional su gestión tuvo una “actitud de diálogo desde el primer momento” con los maestros, y que desde el inicio de las negociaciones la propuesta salarial de Santa Fe estuvo “muy arriba que la del resto de las provincias”.

El gobernador por un lado dijo entender que “puedan esperar más” que el 25 por ciento que ofreció. Pero al mismo tiempo sostuvo que hay que ir a una salida “equilibrada” y “mirar el resto, el contorno, lo que ocurre en otras provincias”.

En ese sentido, remarcó que en Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal “empezó con el 18 por ciento y la última propuesta fue del 19,5 y en Córdoba los términos son los mismos. Otras provincias han cerrado en el 17”.

También mencionó que en el ámbito privado, gremios fuertes como el de los bancarios obtuvieron “el 23 y pico”. “No podemos vivir en una isla, Santa Fe está en la Argentina”, enfatizó. Y sumó un dato: dijo que la base desde la que se parte ya es alta, porque Santa Fe y Córdoba “tienen los mejores sueldos docentes”.

“Apelamos a la responsabilidad de dirigentes gremiales para cerrar el tema. No tenemos margen para modificar la propuesta”, resaltó.

Además, dijo que no se analiza descontar los días pero sí recuperar los días de clase perdidos, para así “garantizar la calidad de la enseñanza en la escuela pública”.

Por otra parte, consultado sobre las protestas sociales y piquetes sostuvo que no visualiza “maniobras destituyentes o conspiraciones. Lo que hay son problemas sociales, insatisfacción en algunos sectores”.