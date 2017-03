Adrián Vargas presenta su disco en el Anfiteatro Información General 31/03/2017 Redacción Será en el marco de una Gran Fiesta Popular en el que actuarán otros grupos de la movida tropical y del folclore.

El popular cantante de música tropical de Rafaela, Adrián Vargas, confirmó que el próximo domingo 9 de abril presentará los temas de su último disco en el Anfiteatro Alfredo Williner, en el marco de un espectáculo que se iniciará a las 16 y se extenderá a las 20 ya que también incluye la presentación de otros grupos. "Es una gran fiesta popular porque hay artistas invitados como Ezequiel 'El Brujo', Pastor de los Santos, Seba y los Infieles, además actuarán grupos folclóricos, ballets y la Batucada Quimey. Estoy muy contento de presentar mi disco junto a muchos amigos, es una invitación abierta a toda la ciudad, la entrada es libre y gratuita aunque le pedimos en lo posible a quienes asistan que colaboren con un alimento no perecedero en beneficio del Comedor Comunitario San Jorge", dijo Adrián a este Diario.

"El Negro que puede" es el nombre del último disco del cantante, quien además festejará 30 años de trayectoria como "Adrián Vargas". "Este recital es un gusto que me quiero dar, y los gustos hay que dárselos en vida. Por eso esperamos a las familias a que se acerquen al Anfiteatro, aprovechen a disfrutar de un espectáculo en el que se ofrecerá el servicio de cantina y para el cual contamos con el auspicio de la Municipalidad de Rafaela", afirmó Vargas.

En el escenario, el cantante de la movida tropical no descarta interpretar aquellos temas que lo consagraron a finales de la década de los 80, como "Lo llaman el matador", "Borracho enamorado" y "Señora si usted supiera". Estará acompañado por los músicos Adrián Soria en bajo y coros, Fer Soria en teclados, Fabio Scala en acordeón, Víctor Herrera en guitarra y Dante Esquivel en timbal. "Nos estamos preparando especialmente para ofrecer lo mejor de nosotros. En mi caso son muchos años de carrera, hay un afecto con la gente y el domingo 9 de abril esperamos renovar el romance", concluyó Adrián Vargas, "el negro que puede".