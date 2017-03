"El Gobierno presionó" Locales 31/03/2017 Redacción GRISELDA MARCOS

La secretaria general de la Departamental Castellanos de AMSAFE, Gricelda Marcos, indicó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que los docentes recibieron presiones por parte del Gobierno provincial para que acepten la oferta salarial.

"Toda la docencia está informada por parte del gremio sobre la propuesta del Gobierno. También ellos, por su parte, hicieron una fuerte campaña en donde piden vía mail a cada docente, que acepte la propuesta, dando unos números que cuando lleguemos a cobrar, no van a estar", indicó.

"El Gobierno puede hacerlo, pero no es lo correcto. Cada afiliado está adherido a un gremio y somos sus representantes los que tenemos que charlar y ver cómo se decide la votación. Creo que fue una medida para presionar. Me parece que no está bien, porque lo que necesita el docente es analizar lo que significa el aumento en su sueldo y decidir libremente, sin la presión ni del gremio ni de Gobierno", completó.