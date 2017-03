Se pone en marcha la temporada de la FOH Deportes 31/03/2017 Redacción El torneo tendrá la participación de 9 de Julio, Ben Hur y Sportivo Norte de nuestra ciudad, junto a varios clubes de la región

Ampliar FOTO TODO A PULMON SPORTIVO NORTE./ Uno de los equipos rafaelinos en el certamen.

La Federación del Oeste de Hockey dio a conocer las zonas y la programación de la primera fecha para el torneo de damas, que dará inicio el domingo 2 de abril. En esta temporada serán finalmente 15 los equipos, con estas procedencias: 3 de Rafaela, 2 de Lehmann, y 1 de Morteros, Brinkmann, Sunchales, San Vicente, San Jorge, Humboldt, Pilar, Bella Italia, Nuevo Torino y San Francisco.

El certamen se disputará en cuatro categorías: Primera, intermedia, Sub 16 y Sub 14. En la Zona A estarán siete equipos, que presentarán todas las divisiones, mientras que en la Zona B se agruparán los otros ocho clubes.

Zona A: 9 de Julio de Morteros, 9 de Julio de Rafaela, Centro Social Brinkmann, Ben Hur de Rafaela, Unión de Sunchales, Bochazo de San Vicente y Atlético San Jorge.

Zona B: Juventud Unida de Humboldt, Moreno de Lehmann, Atlético Pilar, Deportivo Bella Italia, Juventud Moderna de Nuevo Torino, Sportivo Norte de Rafaela, 9 de Setiembre de San Francisco y Fénix de Lehmann.

En cada zona se jugará todos contra todos a dos ruedas, por puntos. Luego, los tres primeros de cada grupo clasificarán para los play offs que irán definiendo el campeón de la temporada.



PRIMERA FECHA

El 2 de abril será con la Zona B, de acuerdo a este detalle: en Nuevo Torino: 11:30, Juventud de Nuevo Torino vs. 9 de Setiembre en Primera. 13 infantiles, 14:30 intermedia.

En Sportivo Norte: 9:30 Sportivo Norte vs. Fénix de Lehmann, en primera. 11 infantiles y 12:30 intermedia.

En Moreno de Lehmann: 11:30 Moreno vs. Atlético Pilar, primera. 13 infantiles y 14:30 intermedia.

En Bella Italia: 11:30 C.S. y D. Bella Italia vs. Juventud de Humboldt, primera. 13 infantiles. 14:30 intermedia.

La Zona A se jugará el 9 de abril, con estos partidos: en CRAR: 10 horas, 9 de Julio de Rafaela vs. Unión de Sunchales en Sub 14. 11:30 primera; 13 infantiles, 14 Sub 16 y 15:30 intermedia.

En Ben Hur: 11:30 Ben Hur vs. Bochazo de San Vicente, en primera. 13 infantiles, 14 Sub 16 y 15:30 intermedia.

En Brinkmann: 10 horas Social y Deportivo Brinkmann vs. Club A. San Jorge en Sub 14; 11:30 primera, 13 infantiles y 14 Sub 16. Libre: 9 de Julio de Morteros.