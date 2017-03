El rival, con equipo ideal Deportes 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

Diego Osella, entrenador de Newell’s Old Boys, tuvo algunas dudas durante el comienzo de la semana pero se fueron resolviendo con el paso de los entrenamientos. Ayer, la ‘Lepra’ realizó 45 minutos de fútbol y Mauro Formica, que venía arrastrando una molestia muscular, formó parte del equipo inicial, completó los trabajos y estará para este sábado. Lo mismo que Facundo Quignón y Maxi Rodríguez, que también venían con problemas musculares.

El ‘Gato’ Formica vuelve así, luego de dos partidos, dejando atrás el golpe en la pantorrilla izquierda, en lo que fue reemplazado por Isnaldo primero (vs Vélez) y Mansilla después (vs Patronato).

Así, Newell’s recibirá a Atlético de Rafaela con: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Emanuel Moiraghi y Nahuén Paz; Jalil Elías y Quignón; Joel Amoroso, Formica y Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

Los rosarinos vienen de igualar 1 a 1 ante Patronato en Paraná y anteriormente, en la fecha 16ª, derrotaron a Vélez 3 a 0 en el Marcelo Bielsa, segunda goleada consecutiva tras el 6 a 1 a San Martín de San Juan, en el capítulo 14 del torneo de la Independencia.