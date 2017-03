Ford Mondeo se renueva en Argentina Automotores 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

Desde que se lanzó el plan One Ford, todos (o casi) los modelos de la marca son globales, aunque en caso de ya tener presencia en otros mercados conserva el nombre autóctono.

La potencia llega ahora pura y exclusivamente del 2.0 litros Ecoboost, es decir con inyección directa y turbo, que va acoplado a una transmisión automática tradicional de seis cambios, con la nueva selectora con formato de dial y levas al volante.

La potencia es de 240 CV a 5.500 revoluciones, el torque de 340 Nm constantes entre 1.750 y 4.000 rpm y la tracción delantera. La suspensión delantera es del tipo McPherson y la trasera multibrazo.

El interior es amplio, ergonómico, y todo está al alcance de la mano, gracias a los reglajes eléctricos se puede encontrar una postura correcta del volante, que también se ajusta su inclinación y profundidad.

En cuanto a conectividad, el nuevo Mondeo ofrece el sistema SYNC3, que ya no es tan complicado de operar comparándolo con la primera generación que era un verdadero laberinto de comandos complicados. El SYNC3 se empata perfectamente con los sistemas Car Play de Apple, o Android Auto y se gestiona desde la pantalla multitáctil de 8” que es mucho más rápida que en el sistema anterior.

El Mondeo ya no tiene una palanca de cambios como tal, en la consola central se encuentra una perilla selectora, al más puro estilo de Jaguar o de Land Rover.

Lo de hoy son los motores turbo, y gracias a estos la aceleración es muy buena y la entrega de poder es lineal, pese a las dimensiones y peso se siente bastante ágil. Por su parte, la suspensión hace muy bien su trabajo, aún con el perfil relativamente bajo de las cubiertas 235/45 calzadas en llantas de 18” nos dejó abusar un poco de la física en la autopista

Cuando presionás el botón de sport en la “palanca” la gestión del motor cambia un poco y los cambios de la caja se alargan, de hecho cuando se elige dicha opción aparece un pequeño tacómetro virtual en la zona derecha del cuadro de instrumentos.