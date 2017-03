Reutemann: a Macri le dejaron una bomba Nacionales 31/03/2017 Redacción Para el senador, tiene que ganar las legislativas "si o si".

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El senador peronista Carlos Reutemann aseguró que el kirchnerismo le dejó "una bomba" al presidente Mauricio Macri por lo que consideró necesario que el Gobierno resulte vencedor en las próximas elecciones legislativas.

"Le ataron un paquete con un moño rosado, una bomba para que vuele por el aire desde el día que no le pusieron la banda. Este es un año electoral. El Congreso no va a variar mucho pero el resultado es político", indicó Reutemann.

"Macri gana o pierde, y tiene que ganar así sea por un voto. O volvemos para atrás a lo que vivimos doce años, o pese a tener problemas apostamos hacia delante", añadió a su regreso al país desde los Estados Unidos donde se sometió a una intervención quirúrgica.

El senador por Santa Fe regresó esta semana al país desde los Estados Unidos donde se sometió a una operación debido a una afección biliar que obligó a realizar una obstrucción del hígado con la vesícula.

Respecto a las medidas tomadas por el presidente Macri, Reutemann aseguró que él "hubiese sido más duro en denunciar lo que le dejaron debajo de la alfombra, la obra pública, cuánto va a piqueteros, se han afanado computadoras, no le pagaron a uno y otro".

El aumento tarifario "debe ser progresivo, no podés sincerarla de un día para el otro, pero nadie quiere pagar nada. Acá decís la palabra ajuste y parece que estamos en la década infame. Las subas no las acepta nadie", señaló.

Asimismo, Reutemann cuestionó la política de subsidios aplicada por la anterior gestión de gobierno al indicar que un 30 por ciento de la población "trabaja y produce", otro 30 "vive del Estado" y el resto "está en la economía informal".

"Hay gente que siente que el Estado es un barril sin fondo. El Estado grande es lindo pero cuando te quedás con gran parte de lo que se llevaron con la corrupción, esa es plata de todos", indicó.

"No sé hasta cuántos argentinos tienen idea del daño que se hizo. Así como a mí me parece que el ajuste es inevitable, hay gente que no. Y se metió la política, los cortes de calle, las huelgas. Tanta gente no habló en 12 años y ahora habla todo el día", agregó.