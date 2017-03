Cordera vuelve a cantar tras los escándalos Información General 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO GUSTAVO CORDERA. El ex Bersuit tuvo una reprobación nacional por sus dichos.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Luego de varios meses inactivo por decisión propia tras sus polémicos dichos por los que fue imputado por incitación a la violencia contra las mujeres, el músico Gustavo Cordera iniciará una nueva gira que lo llevará por la Argentina y otros seis países para presentar su nuevo trabajo discográfico llamado "Tecnoanimal".

Uno de los puntos de la gira del exlíder de la Bersuit Vergarabat lo constituirán dos recitales en el escenario de La Trastienda Samsung, el 17 y 18 de junio próximos, en Balcarce 460, del barrio porteño de San Telmo.

"Tecnoanimal" contó con la producción musical de Eduardo Cabra, el integrante de Calle 13 conocido como "Visitante", mientras que la gira, además de escenarios argentinos, lo llevará a Uruguay, Chile, Colombia, México, España y los Estados Unidos. En el disco, Cordera aborda variadas propuestas musicales "fiel a su espíritu ecléctico, desde la cumbia a la bachata, pasando por la milonga, el candombe y el tango", según su grabadora. En los shows también habrá espacios para los clásicos de la Bersuit y la Caravana, el espectáculo que llevó adelante como solista durante varios años.

Las palabras de Cordera que ocasionaron un parate en su carrera musical y provocaron que fuera imputado por la Justicia, además de ser repudiado por distintos sectores de la sociedad, fueron pronunciadas el 6 de agosto pasado durante una charla con estudiantes de periodismo del taller TEA Arte. "Hay mujeres que son histéricas y necesitan ser violadas para tener sexo", fue una de las afirmaciones que dijo el artista en esa ocasión provocando una ola de indignación. Tras ser acusado de "incitación a la violencia colectiva" contra las mujeres, el músico tuvo que presentarse el pasado 20 de marzo ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, ante quien por medio de un escrito sostuvo que su mensaje no fue "comprendido" y pidió ser sobreseído.

"No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", sostuvo en su descargo, en el que insistió en que su intención era llamar la atención de los estudiantes por medio de la provocación, al igual que lo hace en las letras de varias de sus canciones.