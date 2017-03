Libertad visita a Sol de América Deportes 31/03/2017 Redacción FEDERAL A

Por la 5ª fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A, Zona C, este viernes desde las 16:30 Libertad de Sunchales, que aún no ganó en esta instancia, visitará a Sol de América de Formosa, en un encuentro que será arbitrado por el tucumano Hernán Salado Paz. El conjunto de Carlos Trullet viene de igualar como local ante Guaraní Antonio Franco y buscará su primer triunfo tan necesario para salir de la parte baja de la tabla pensando en la permanencia. Por el lado del local, los formoseños vienen de caer en San Francisco ante el puntero Sportivo Belgrano y tiene dos puntos más que los Tigres.

Los otros partidos del grupo se disputarán mañana de la siguiente manera: a las 17, Gimnasia CDU vs. Sp. Belgrano y a las 21:10, Guaraní AF vs. DEPRO.

Posiciones Zona C: Sp. Belgrano 12 puntos; Sol de América y DEPRO 5; Guaraní y Libertad 3; Gimnasia 2.