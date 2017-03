Tapia tuvo su primer día Deportes 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

Claudio Fabián Tapia inició este jueves, poco después de las 13:30, su gestión como flamante presidente de la AFA, al arribar a la oficina principal de la institución en la calle Viamonte de esta Capital, donde se centró en cerrar la apelación de la suspensión de Lionel Messi. "Chiqui" Tapia, electo por 40 votos -sobre 43 asambleístas- como máxima autoridad de la AFA en la asamblea que se desarrolló el miércoles en el predio de Ezeiza, se sentó en la oficina de Presidencia, en el tercer piso del edificio de calle Viamonte. Según pudo saber NA, este jueves se dedicó casi exclusivamente a trabajar en la apelación a la FIFA por la sanción de oficio al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, de cuatro partidos. Fuentes que trabajan en el escrito informaron a esta agencia que la medida será apelada ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA -donde el presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, Fernando Mitjans, es vicepresidente- para ver si se logra una reducción de la pena y, en caso de recibir una respuesta negativa, se "subirá" al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que será la última instancia posible.

Luego de la comunicación oficial el pasado martes, la casa madre del fútbol argentino tenía tres días para presentar la apelación y, a partir de ahí, otros siete para brindar los fundamentos de la misma. Para la semana próxima, en tanto, quedaría la primera reunión con el entrenador albiceleste Edgardo Bauza, con quien nunca habló personalmente. En la conferencia de prensa post Asamblea, Tapia adelantó que revisarán todos los contratos firmados por la Comisión Normalizadora de FIFA, entre ellos el de Bauza.

Argentina está en zona de repechaje, a cuatro fechas del final, y la opinión pública cargó duramente contra las decisiones de Bauza en los últimos encuentros. Tapia, si bien aclaró que el encargado de estas charlas será Marcelo Tinelli como director de Selecciones Nacionales, estará junto a Daniel Angelici y Hugo Moyano, sus vices, evaluando la situación. El próximo compromiso de la Selección será el 9 de junio frente a Brasil, en un amistoso que se disputará en Australia, en una doble fecha FIFA que también podría incluir una visita a Singapur. En tanto, la crucial doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay en Montevideo y con Perú en Buenos Aires será el 31 de agosto y el 5 de septiembre, respectivamente. Bauza, que en la conferencia de prensa posterior a la derrota en Bolivia aseguró que a él no lo "tuerce nadie ni nada de lo que dicen", espera la primera reunión con Tapia para convencerlo de su continuidad.



EL DESCARGO DE MESSI

Horas antes que la AFA apele ante la FIFA para intentar lograr una disminución en la sanción a Lionel Messi, se conoció ayer el escrito que el futbolista presentó en primera instancia, donde negó haber insultado al juez de línea pero reconoció algunos "dichos al aire". El rosarino agrega en el escrito que "el asistente de nacionalidad brasileña entendía perfectamente lo que decía" y manifestó que "conversamos de manera amigable, sin que en ningún momento mis dichos lo hayan ofendido o injuriado". En su escrito, que fue redactado desde Santa Cruz de la Sierra, Messi reconoce que sus palabras "jamás fueron destinadas a su persona, sino que fueron dichos al aire, y desde ya pido disculpas por ello". "Los videos que se acompañan no demuestran que haya existido una ofensa", relató antes que se conociera la sanción de cuatro fechas. Según supo NA, los mejores abogados especializados en derecho deportivo de Argentina presentarán la apelación en las próximas horas y, una vez que lo hagan, tendrán siete días para fundamentarla. "La sanción no es justa, sino que no cumple con los artículos que la contemplan", sentenció el flamante presidente de AFA, Claudio Tapia. De acuerdo a los considerandos que dio la FIFA, a Messi se le aplicó el mínimo de sanción prevista por insultar a un miembro de la terna arbitral. Sin embargo, AFA hará referencia a que eso debe tomarse en cuenta si el futbolista en cuestión fue expulsado por esa acción, algo que en esta instancia no ocurrió. La que definirá si se reduce al menos una fecha la sanción será la Comisión de Apelaciones de la FIFA, cuyo vicepresidente es el argentino Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la casa madre del fútbol argentino. En caso de recibir una respuesta negativa, AFA recurrirá al TAS.