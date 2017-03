Jefe de la OEA denuncia un "auto golpe" Internacionales 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

WASHINGTON, 31 (AFP-NA). - El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció este jueves lo que consideró un "auto golpe de Estado" en Venezuela y pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental.

Almagro condenó los dos dictámenes de esta semana del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que removió la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional (AN) y asumió el papel legislativo.

Estas dos decisiones constituyen "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", señaló en una nota oficial.

"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", añadió el diplomático, haciendo referencia a sendos informes de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017 en los que detalló un desandar antidemocrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La cabeza del ente continental dijo que el Tribunal Supremo de Venezuela asumió el control del Parlamento mediante un fallo que "no conoce respaldo constitucional" y "viola la separación de poderes".

Almagro, severo crítico de Caracas desde que asumió las riendas de la OEA en 2015, llamó a los 34 países miembros de la organización a "actuar sin dilaciones".

"Es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática" Interamericana, afirmó. El artículo 20 de la Carta estipula a la OEA a actuar en caso de "alteración del orden constitucional" en un país miembro.

"Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones", señaló Almagro.

"Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política", zanjó el excanciller uruguayo en el comunicado.

En su último informe, Almagro había llamado a las autoridades venezolanas a convocar en breve elecciones generales y posteriormente lanzó un ultimátum: "si Venezuela no retoma un camino democrático dentro de un mes, debe ser suspendido de la OEA".

"De una dictadura se sale con elecciones", afirmó Almagro la semana pasada.

Al final de dos sesiones extraordinarias esta semana del Consejo Permanente centradas en Venezuela, veinte países del continente se comprometieron en una declaración a identificar "soluciones diplomáticas en el menor plazo posible" a la crisis en ese país.

El documento fue solo una expresión de la veintena de países (el ente no aprobó ninguna resolución), que aunque preocupados por la situación en Venezuela, se han distanciado de los pedidos de suspensión de Almagro.