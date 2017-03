Esposa de López con Macri en la Rosada Internacionales 31/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a la dirigente opositora venezolana Lilian Tintori, quien subrayó que el mandatario está "impresionado" porque su par Nicolás Maduro dio "un golpe de Estado" al "eliminar la Asamblea Nacional".

"Estaba muy impresionado porque en las últimas horas se ratificó la dictadura en Venezuela con la eliminación de la Asamblea Nacional. Han dado un golpe de Estado en Venezuela", sostuvo la esposa del disidente detenido Leopoldo López.

En diálogo con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, subrayó que "Venezuela es una dictadura y con los liderazgos fuertes de la región vamos a salir con elecciones presidenciales este año".

"Macri comparte esta idea y dijo que eso es lo que tiene que pasar. Se va a pronunciar una vez más y va a estar muy atento. Su compromiso es muy grande", añadió Tintori, quien concurrió a la Rosada acompañada por su suegra, Antonieta Mendoza.

Tras una reunión de unos 20 minutos en el despacho presidencial, a la que definió como "muy buena, muy sensible, humana y sincera", la esposa del líder del partido opositor Voluntad Popular reiteró que "desde el liderazgo del presidente Macri hay que impulsar el cambio en la región y en Venezuela".

Consultada sobre las distintas iniciativas que encabezaron organismos internacionales y líderes mundiales, incluido el papa Francisco, la venezolana manifestó: "Hablamos del diálogo y está claro que fracasó. Los mediadores del diálogo fracasaron. Hubo más presos políticos. Lamentablemente, El Vaticano se retiró. Y esperamos que vuelva, pero para elecciones presidenciales este año".

La mujer acusó además a Maduro de liderar "una dictadura que persigue, que es criminal y tiene lazos con el narcotráfico y el terrorismo". Asimismo, indicó que "no solamente se habló de los venezolanos en Venezuela, sino también de los que están en la Argentina" y explicó: "Más de 5.600 están en un limbo judicial y le pedimos que atienda a estos venezolanos que están sin papeles porque la dictadura ha llegado hasta acá. La dictadura de Nicolás Maduro persigue a cada uno de los venezolanos en donde estén".

Y amplió: "Están en un limbo judicial no por Argentina, sino por el Gobierno venezolano que no le da el documento de estampillas para presentar en Migraciones, y queremos que se solucione".

Finalmente, Tintori, que en su visita se reunió con varios referentes políticos del oficialismo, señaló que Leopoldo López "está firme, fuerte, pero lo torturan en una cárcel militar" y advirtió que la situación social en Venezuela "es dolorosa".

"Hay 75 por ciento de escasez de insumos médicos; 93 por ciento de escasez de medicinas de alto costo; el 83 por ciento vive en pobreza extrema y han bajado nueve kilos de peso por hambre. Los venezolanos comen de la basura porque no consiguen comida y si consiguen no les alcanza. No hay un sistema judicial que los proteja, hay 99 por ciento de impunidad. No hay Estado de derecho en Venezuela, están militarizados todos los poderes públicos", remarcó.

Y finalizó: "Así como los argentinos lograron el cambio, en Venezuela también va a llegar".