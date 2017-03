Reclamos opositores por la falta de ejecución de obras del DEM Locales 31/03/2017 Redacción VOTACION DIVIDIDA EN LA PROPUESTA CON ALTERNATIVAS PARA EL BALNEARIO

Ampliar FOTO PRENSA CONCEJO CAMBIO EN PRESIDENCIA./ Sin la presencia de Bonafede, Enrico ocupó la poltrona principal.

Garitas, pavimento, veredas, plazas, parquizaciones... La oposición tomó reclamos en diferentes aspectos y recalcó que el Ejecutivo tarda en cumplir con los pedidos del Concejo o incluso, no cumple con su palabra. Esa fue la idea que dejaron en la sesión ordinaria que se realizó anoche, que marcó el inicio del tiempo electoral que se avecina.

La sesión, presidida por Natalia Enrico -Silvio Bonafede estuvo ausente- tuvo algunos cruces importantes como consecuencia de los reclamos realizados al Ejecutivo. Los ediles oficialistas replicaron que en algunos casos había avances parciales y que no se había podido concretar el resto ya que se debieron redireccionar partidas para dirigirlas a cuestiones más urgentes.

Lisandro Mársico hizo hincapié en las necesidades del barrio Mora: "es lamentable que un año después estemos pidiendo lo mismo: 6 garitas (hay 3 para 15 paradas), no se hizo una sola cuadra de pavimento, mientras que el Estado Nacional y Provincial llegaron con obras a partir de 'Mi Tierra, Mi Casa' y las pavimentaciones de Av. Italia y Av. G. Maggi".

Lombardo reconoció que faltan obras en el sector, "pero el barrio no está abandonado". "Uno tiene que fijar prioridades que muchas veces se modifican por el devenir de la realidad. Me preocupa mucho más la situación social. Tengo que pensar si tengo que poner la plata en una garita o si tengo que guardarla para la ayuda social". Para Mársico, la postura del peronista estaba "totalmente fuera de la realidad".

Germán Bottero presentó su proyecto para que se mejoren las veredas de la Plaza 25 de Mayo que "están feas y en algunos casos, hasta peligrosas". Hugo Menossi recordó que a mediados de 2012 se había aprobado una minuta de Félix "Lolo" Bauducco en este sentido y todo el Concejo lo aprobó". Más tarde, el macrista tomó su proyecto para mejorar la Plaza de la Paz para recordar que "había sido anunciado por el DEM y no lo hicimos. Sólo pedimos que hagan lo que anuncian".

También se dijo, durante la fundamentación del pedido de parquizado en donde estará el SAMCo del Villa del Parque, que en ese lugar se había rechazado la idea de un parque, pedido por los vecinos, porque iba a estar el Centro de Atención Primaria de la Salud. "Años después, no tenemos ni el parque ni el CAPS", dijo Menossi.

Para Mársico, "el Intendente tiene un trabajo arduo para hacer y le está fallando a los vecinos por las cuestiones que le señalamos y no cumple". Y según Bonino, "parece que el Ejecutivo quiere que todo se parezca a la Recova Ripamonti".



BALNEARIO

Otro tema que se destacó fue la propuesta que presentó el Frente Progresista a través de Lisandro Mársico, para que el Balneario tenga otras actividades. Es que el demoprogresista incluyó una alternativa más (que pueda haber una conexión para expendio de bebidas y alimentos en el predio) y Hugo Menossi lo votó en contra, "para no fomentar otra Chaskona". El resto de la oposición dijo que si bien la experiencia de Chaskona había sido negativa, no podía cerrarse la posibilidad de una asociación público-privada sólo por ello.

El demoprogresista marcó que sus propuestas son solamente ideas que no desvirtuaban el debate que se había llevado adelante en el marco del Presupuesto Ciudadano y que si no se adecuaban a lo que pretendían los equipos técnicos, aceptarían las respuestas. "En un matutino, la Secretaria de Desarrollo Urbano dijo que la idea de hacer los exámenes de conducir iba en contra de la idea de sacar los autos. "Es sólo una idea: pueden ir las motos allí, por ejemplo", dijo Mársico.

Pero sí ponderó su otra propuesta: la de un parque temático infantil sobre educación vial, a instalarse en la esquina sudeste del Balneario. Algo que sí fue aceptado por el oficialismo como una idea a trabajar, aunque reconocieron que se venía barajando la alternativa de instalarlo en el autódromo.



DIA MUNICIPAL DE LA MEMORIA

Otro de los puntos importantes fue que el Concejo Municipal determinó que todos los 24 de marzo serán Día Municipal para la Memoria, la Verdad y la Justicia y el acto principal se realizará en la Plaza de la Memoria, del Villa Podio. Más allá de las críticas vertidas desde algunos medios a este proyecto, el Cuerpo Legislativo se mostró unánime en garantizar la posibilidad de que los futuros actos tengan una actividad organizada desde el propio Municipio para recordar los atroces hechos cometidos en la última dictadura militar.