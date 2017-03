Micheli: seguirán las marchas Nacionales 31/03/2017 Redacción "HASTA QUE CAIGA ESTE MODELO ECONOMICO"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, advirtió ayer que las marchas sindicales continuarán "hasta que caiga este modelo económico", aunque luego matizó esa frase y remarcó que su central no tiene "ninguna intención de desestabilizar a nadie".

"Ojalá halla un montón de 30 de marzo y 6 de abril (por el paro de la CGT) hasta que se caiga este modelo económico", se envalentonó Micheli al abrir el acto en la Plaza de Mayo.

Pero de inmediato, consciente de que esa frase podría generar polémica, buscó minimizar lo dicho y aclaró: "El Gobierno está ahí por el voto del pueblo y respetamos su mandato. No tenemos intención de desestabilizar a nadie".

Luego tanto Francisco Gutiérrez (UOM) como Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) también hicieron alusión a que no son "desestabilizadores" y que las protestas son para reclamar lo que consideran que es justo para los trabajadores que representan.