"Maravilla" hará "Pistoleros"

Desde hace prolongado tiempo alejado del boxeo como protagonista en el ring, Sergio "Maravilla" Martínez se prepara para protagonizar la película "Pistoleros", una historia de bandidos rurales ambientada en los 60, inspirada en la vida de Isidro Velázquez, uno de los últimos de estos míticos quebrantadores de la ley.



El proyecto es codirigido por Juan Palomino y Nicolás Galvagno. "Con 'Nico' vamos al mismo peluquero. Una vez el peluquero me dijo que me quería conocer, como si yo fuera una celebridad. De hecho yo no me siento así. Nos pusimos en contacto, y me ofreció participar en 'la peli'. Me llevó el guión y me preguntó con qué personaje me sentía identificado. Cuando le dije, me aseguró que era el mismo que había pensado para mí", explicó según da cuenta Diario Registrado.



Por otra parte, el excampeón mundial de pesos mediano destacó que "para mí es un flash porque recién estoy empezando, es mi primera película, antes cuando era luchador estuve filmando documentales para HBO. Sin embargo esto es diferente, tenés que estar extremadamente concentrado".

N. de R.: Isidro Velázquez nació el 15 de mayo de 1928 en Mburucuyá, provincia de Corrientes, y murió el 1 de diciembre de 1967 en Pampa Bandera, Chaco.

Fue un asaltante y secuestrador, y era uno de los 22 hijos de Tomasa Ortiz y Feliciano Velázquez.

Durante 6 años en la década de 1960 cometió una serie de delitos junto con su hermano Claudio y Vicente Gauna, hasta ser abatido por la Policía.

Desde entonces se convirtió en un mito que perdura hasta la actualidad.