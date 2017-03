Por unanimidad, el Senado aprobó la ley de uso medicinal del Cannabis Nacionales 30/03/2017 Redacción El Estado debe garantizar que todos los pacientes tengan acceso al aceite que se obtiene de esta planta. La ley no contempla el autocultivo.

Ampliar FOTO NA DEBATE. Los senadores mantuvieron una larga sesión ayer por la tarde.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Senado aprobó ayer por unanimidad la ley que regula la investigación y el uso médico de la planta de cannabis que habilita a organismos estatales a cultivar y a producir las sustancias para los tratamientos médicos, y cuya provisión será gratuita. La ley fue aprobada con 58 votos a favor y ninguno en contra pero sin debate, dado que los senadores solicitaron que se omitieran los discursos por "lo avanzado de la hora" y porque el grupo de madres que impulsaron la iniciativa se encontraban esperando la sanción de la ley desde el inicio de la sesión, a las 15:00.

Si bien no permite el autocultivo, el proyecto habilita a organismos públicos como el Conicet y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a llevar adelante el cultivo de la planta de cannabis "con fines de investigación médica y científica" y a elaborar las sustancias para los tratamientos. También permite a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica(ANMAT) llevar a cabo "la importación de aceite de cannabis y sus derivados" que suele utilizarse en casos de enfermedades neurológicas y establece que la provisión a los pacientes debe ser gratuita.

Entre quienes impulsaron la ley, se destacan las agrupaciones de madres cuyos hijos padecen enfermedades como la microcefalia o la epilepsia y que en los últimos años se volcaron al cultivo de la planta para obtener sustancias como el aceite de cannabis, utilizada para paliar ese tipo de padecimientos.

El último martes, el Senado recibió a especialistas en neurociencia como Silvia Kochen, investigadora del CONICET, quien subrayó que "en todo el mundo el uso del cannabis medicinal es legal" y destacó los resultados de su uso, especialmente en los pacientes que sufren epilepsia. "Lo que observamos en el 45% de los pacientes que lo usan es que responden al cannabis al disminuir la frecuencia de las crisis y los efectos adversos son mínimos. No es la panacea pero tampoco es que no sirve para nada", remarcó.

También se escuchó la opinión de Marcelo Morante, médico del Instituto de Neurociencias de La Plata, que indicó que si la ley se aprueba "el Estado va a generar cannabis de calidad para los tratamientos" y, si bien consideró que "el cultivo solidario debería estar contemplado aunque sea a través de un registro", sostuvo que la aprobación de la iniciativa sería "algo grande".

Por su parte, Mariana Quiroga, representante de la agrupación Mamá Cultiva, informó que las madres cuyos hijos necesitan del aceite de cannabis cultivan sus propias plantas pero que "el Estado está presente para reprimir a los que cultivan cannabis con cualquier fin". "El cannabis no es solo para la epilepsia sino para muchísimas otras patologías. Es la mejor medicina que encontramos para nuestros hijos por años", agregó Quiroga.

En esa oportunidad, Abal Medina subrayó que la ley "quiere acompañar a las madres y padres en la búsqueda de aquellos tratamientos que mejoren la salud o colaboren con el bienestar de sus hijos". "El Estado no puede ser indiferente ante ese dolor y esa búsqueda y esta ley no tendría que haber sido firmada hoy, debería haber sido firmada ayer y es importante que su puesta en marcha sea inmediata", agregó.