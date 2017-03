Se retoma la paritaria con los municipales Locales 30/03/2017 Redacción FESTRAM SE REUNE EL VIERNES

Ampliar FOTO ARCHIVO EN PIE DE LUCHA./ Si no hay acuerdo, volverían las protestas.

Tras el cuarto intermedio del pasado lunes, en la jornada de hoy se reanudará la Comisión Paritaria Municipal y el encuentro será clave para conocer si habrá acuerdo o si se continuará el plan de lucha.

En las últimas horas de ayer, FESTRAM dio a conocer que se convocó al Plenario de Secretarios Generales de los Sindicatos adheridos, para mañana viernes 31 de marzo, a las 10 horas, en la sede de la Federación.

En la oportunidad, el conjunto de los Sindicatos analizarán los resultados de la reunión prevista con los Intendentes y Presidentes Comunales y darán la respuesta final.

Cabe recordar que, el pasado lunes, los representantes de los Intendentes mejoraron la oferta salarial pero los números definitivos quedaron en suspenso debido a que resolvieron analizar el resto de los reclamos sindicales -que devienen de compromisos anteriores aún no cumplidos por el sector patronal- entre ellos la incorporación al básico del porcentaje no remunerativo ni bonificable de la Paritaria anterior, la recomposición salarial del 2016, su correlato con los porcentajes propuestos para el año 2017, la determinación de arranque de la denominada cláusula gatillo y la actualización de las Asignaciones Familiares.



APROXIMACION

DE ACUERDO

A través del comunicado emitido ayer, la gremial de los Trabajadores Municipales y Comunales santafesinos, informó haber aceptado el cuarto intermedio, "al entender que -si bien no se había arribado a los resultados esperados para la totalidad de los temas planteados oportunamente- existía aproximación para llegar a un acuerdo y estimaron necesario establecer un margen que permita limar las diferencias; y, por tal razón, se dejaron sin efecto las medidas de fuerza en el transcurso de la presente semana".