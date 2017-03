Tapia, nuevo presidente de AFA Deportes 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA NUEVA ERA. Sin oposición, Tapia fue electo presidente.

Claudio “Chiqui” Tapia es el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (el Nº 55). Fue electo por 40 de los 43 asambleístas -hubo 3 votos en blanco- que participaron de la Asamblea Ordinaria que se realizó este miércoles en el Coliseo del Futsal, el gimnasio que en 2011 Julio Humberto Grondona inauguró junto al suizo Joseph Blatter, en el predio de Ezeiza. El presidente de Barracas Central ocupará el sillón de Viamonte con Daniel Angelici, presidente de Boca, como presidente primero y su suegro, Hugo Moyano, presidente de Independiente, como vice segundo. El flamante presidente de AFA con mandato hasta 2021 llegó con varias horas de antelación al predio de Ezeiza con una camisa celeste y saco azul marino. Se sentó entre Moyano y Angelici, sus laderos en la única lista que se presentaba en las elecciones de la AFA. Antes de la votación en la que saldría electo como nuevo presidente de la Asociación, Tapia prometió "poner de pie" a la entidad madre del fútbol argentino a través de Twitter. Sentados detrás de los asambleístas y bien lejos de la nueva cúpula Tapia-Angelici-Moyano, se ubicaron Marcelo Tinelli y Eduardo Spinosa (conforman la oposición junto a Rodolfo D'Onofrio). De hecho, San Lorenzo, River y Banfield no tienen representantes en la lista de Tapia. Y luego de la Asamblea, el representante de River, Jorge Brito, confirmó que el club de Núñez fue uno de los que votó en blanco. En cambio, el caso de Estudiantes tiene otros matices. El presidente, Juan Sebastián Verón, se manifestó en contra de la nueva conducción, pero su vice, Pascual Caiella, figura como vocal.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y después se dio inicio a la Asamblea. Se aprobó en forma unánime el vínculo con las empresas Fox y Turner por el nuevo contrato de cesión de derechos de televisación del fútbol argentino. Y después, uno a uno, los 43 asambleístas pasaron a depositar su voto. Los miembros de la Comisión Normalizadora se encargaron de fiscalizar el recuento de votos. La imagen de Alfredo Dagna, presidente de Olimpo, cuando se agarró la cabeza en el famoso 38-38 sobrevoló por el gimnasio como un fantasma. Pero esta vez no hubo lugar para papelones.



APELACION Y

APOYO A BAUZA

Las primeras palabras de Tapia como presidente de AFA fueron referidas a la sanción impuesta por FIFA a Messi y para apoyar a Bauza como DT del Seleccionado. "La sanción no ha sido justa y a la brevedad será apelada y se pondrán todos los profesionales que se tengan que utilizar. La sanción no cumple con los artículos que la contemplan", agregó Tapia en la conferencia de prensa que brindó tras ser consagrado en su nueva función. Tapia reconoció que "durante este tiempo", desde el fallecimiento de Julio Grondona y la intervención de la Comisión de Regularización, "la AFA perdió representatividad en la Conmebol y la FIFA". Al ser consultado por la situación de Edgardo Bauza como entrenador de la Selección argentina, Tapia indicó que "fue elegido por la Comisión Normalizadora y hay que apoyarlo". Sin embargo, aclaró que se revisará el contrato de Bauza en su cargo, como otros que tienen que ver con el día a día de la AFA, y anunció que mantendrá una reunión con el DT de la Selección albiceleste. Además, Tapia aseguró que "entre todos vamos a refundar el fútbol argentino", y agradeció a quienes lo apoyaron para llegar a este cargo.