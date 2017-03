Rubeo y Clivati en el PJ, pero sin definiciones Locales 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA COMPAÑEROS. Leandro Migliore, candidato a concejal de Sunchales, Claudia Clivati y Luis Rubeo.

De la mano de la dirigente peronista rafaelina Claudia Clivati, el diputado provincial por el PJ, Luis Rubeo (h) visitó Rafaela para evaluar el escenario electoral pero también abordar temas de la agenda como la crisis de la cooperativa láctea SanCor. El legislador participó ayer en Sunchales del lanzamiento de la precandidatura a concejal de Leandro Migliore y ayer acompañó a Clivati para marcar espacios en la compleja interna del peronismo local y provincial.

En este marco, Rubeo manifestó su preocupación por la suerte de SanCor por el impacto en el empleo directo e indirecto en al menos 16 localidades donde tiene presencia con plantas industriales o distribuidoras. "Este jueves en la Cámara de Diputados de la Provincia nos vamos a reunir con legisladores cordobeses para analizar en qué medida podemos ayudar a resolver esta crisis y defender una cooperativa que cumple un rol mucho más que económico y productivo", expresó tras deslizar que se reunió con productores agropecuarios en Sunchales.

Por lo demás, Rubeo se mostró crítico del Partido Justicialista de Santa Fe y justificó no haber participado del proceso de decisión para elegir sus autoridades. "Fue un acuerdo de cúpulas, es legal pero no tiene legitimidad popular", lamentó al tiempo que dijo desconocer de qué manera se pueden resolver las candidaturas a diputados nacionales para las elecciones de este año. "Hay que armar un nuevo frente, dialogar y buscar consensos. Hoy el PJ carece de líderes, hay visiones muy egoístas, se construye en función de los intereses individuales y de las candidaturas. Hay gente de esta ciudad que podría hacer algo más", dijo sin dar nombres pero con un destinatario directo: Omar Perotti, senador nacional que aparece como la figura de mayor proyección en el partido pero que al menos hasta ahora no asume el liderazgo.

Rubeo elogió además a Clivati porque "recorre el territorio, tiene un fuerte compromiso con la militancia y la vamos a apoyar decida lo que decida". Así hizo referencia a que la rafaelina aún no tiene definido si participará del proceso electoral para buscar una banca del Concejo. Lo que sí está claro es que también tiene una visión crítica y sin edulcorantes del papel que cumplen los principales dirigentes del PJ local, como Perotti, el intendente, Luis Castellano, el senador Alcides Calvo y el diputado provincial, Roberto Mirabella.

De todos modos, aseguró que mantiene "el diálogo" porque además se desempeña como trabajadora de la Jefatura de Gabinete en el 5º piso del edificio municipal, muy cerca del despacho del propio Castellano. Y reconoció que también participó de encuentros con dirigentes del Frente Renovador. "Seguimos recorriendo los barrios, cerca de la gente. No hay nada definido, pero quizás lo intente nuevamente" dijo al recordar que ya participó de la última elección de concejales.

Tanto Rubeo como Clivati coincidieron en un análisis crítico del Gobierno nacional pero también de la gestión de Miguel Lifschitz en la Provincia. "Pareciera que llegó después de gobiernos de otros partidos, pero el Frente Progresista hace 9 años que gobierna Santa Fe. Y aumentaron de 100 mil a 121 mil la planta de agentes estatales. Y las obras no se ven. Y la seguridad no se brinda", concluyó Rubeo quien le puso una muy mala nota a los gobiernos provincial y nacional.