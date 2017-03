El tambo espera y desespera SUPLEMENTO RURAL 30/03/2017 Redacción Continúan firmándose los acuerdos mutuos entre productores y la Provincia y se anuncia para los próximos días el depósito de los créditos a 3 años, con 1 de gracia y tasa 0. Mientras tanto los tamberos insisten en la falta de rentabilidad y de reglas claras para el sector. Fernando Córdoba, de MEPROLSAFE, recordó: “el año pasado mencionamos que las industrias iban a sufrir las consecuencias de la falta de leche”.

Ampliar FOTO ARCHIVO ANUNCIADO. Los tamberos anunciaron en los últimos años que la situación de los productores iba a afectar seriamente a las industrias.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - Ni siquiera la tregua del clima ofreció un tiempo sereno, ideal para el análisis y la reflexión sobre la crisis que atraviesa la producción láctea en forma global. Luego de la nueva crisis hídrica de enero de este año, que socavaron la alicaída actividad tambera, sobrevino un gran problema que puede generar estragos en nuestros pueblos: la industria pende de un hilo.

Es bueno entonces en este momento recordar las palabras de los tamberos, que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo por reglas claras para la lechería. Y no sólo como mecanismo que les permita volver a convertir la actividad en un negocio, sino también como forma de proteger todos los eslabones.

Para graficarlo, y rememorar aquellas aseveraciones, dialogamos con Fernando Córdoba, Secretario de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe. El productor recordó que “el año pasado hicimos mención que aparte de los productores iba a haber muchas industrias que iban a sufrir las consecuencias de la falta de leche. Hoy se está viendo. SanCor no es la única, hay otras que ven comprometidas sus fuentes de trabajo y también las pymes, que no están teniendo materia prima para poder procesar.”

Fernando remarcó que “desde Nación no se resolvió nada. Están prometiendo que están trabajando en créditos prendarios, pero pasó un año y no apareció nada. Ahora la Provincia arrancó con esto que también se debe a las crisis climáticas, que se sufrieron tremendamente en el Departamento Castellanos. Son unos pequeños incentivos para que el productor pueda continuar en la actividad. Lo que se reclama es un ordenamiento de la cadena láctea, si no ante cualquier sacudida o cualquier problema los que estamos condenados a desaparecer somos los productores.”

Lo consultamos justamente por los créditos que van a llegar en las próximas horas ($ 2.000 por vaca hasta los primeros 200 animales) y puntualizó que “en las últimas jornadas ha tomado más velocidad, trámite que se había iniciado en febrero. Como dijo el Secretario de Lechería, por la burocracia, los tiempos de la política no son los mismos que tenemos los productores. La semana pasada se firmaron los primeros mutuos, con algo de desprolijidad porque falta documentación en algunos casos y siguen esta semana”.



CONSECUENCIAS DE UNA

DOMINACION VERTICAL



El reclamo de los tamberos sobre la falta de precio de referencia y claridad en la relación tambo – industria – comercio ahora son entendidos por todos los sectores. Al respecto Córdoba explicó que “la comercialización aplica la dominancia sobre la industria, la industria después la aplica sobre el productor. Las 2 puntas, que son los tamberos y los consumidores somos quienes pagamos las consecuencias. Hemos participado en reuniones con distintas entidades y lo bueno quizás es que esto haya hecho que muchas entidades que en otro momento fueron avalistas de lo que es el libre mercado, se han dado cuenta que así lo único que va a pasar es que sigamos desapareciendo. Y quizás hoy están cambiando ese mensaje del libre mercado por otro sistema que tenga reglas claras de juego. Acá el árbitro tiene que ser el gobierno”.

Respecto de los intereses creados recalcó que “hay entidades que hace años venían postulando que teníamos que producir 18.000 millones de litros. Hoy estamos en la mitad de eso. ¿Qué hubiese pasado si, sin reglas de juego, estaríamos produciendo esa cantidad? ¿Qué precio habría? Un precio miserable para el productor. No hay que salir a hacer profecías o a declarar que queremos libre mercado si no tenemos reglas claras”.

Finalmente lo consultamos sobre la posibilidad de volver a hacer del tambo un negocio. “El tambero no ha recuperado la rentabilidad. Todos los números que se informan hay que discutirlos con quienes los han dado a conocer. Desde nuestros análisis esos números no son rentables para los tamberos. Y tengamos en cuenta que en zonas donde se ha vivido la crisis climática, donde se han perdido las pasturas, las reservas, la mortandad o la venta de animales, esos números son inalcanzables. Tenemos costos altísimos de producción y acá lo que hay que hacer es tener también políticas que cuando hay situación de emergencia o catástrofe que brinden ayudas al productor. Desde que está este gobierno hemos tenido 2 crisis hídricas, el Subsecretario Alejandro Sammartino viene, recorre la zona, mira y se va como si no pasara nada. No se puede seguir así”, finalizó Fernando Córdoba.