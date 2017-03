Cuestionan rescisión de concesión de autopista Locales 30/03/2017 Redacción Diputados del PJ dicen que originó un perjuicio económico de 1.500 millones y reclamarán la anulación de lo actuado.

Diputados de la oposición denunciaron que la rescisión consensuada con la concesionaria de la autopista Santa Fe-Rosario le generó un perjuicio económico a la provincia de más de 1.500 millones de pesos. Los legisladores justicialistas Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Roberto Mirabella y Héctor Cavallero hablaron del “escandaloso e irregular” proceso que terminó con la prestación de ARSSA a quien, pese a no haber cumplido con la repavimentación completa del corredor, no se le aplicó ningún tipo de sanción.

Por la situación mencionada, requerirán al Tribunal de Cuentas, al Organo de Control de la concesión -dependiente del Ministerio de Infraestructura- y a la autoridad de aplicación “copia de toda la documentación, actuaciones y disposiciones” dictadas durante los cinco años en los que estuvo vigente el contrato. También solicitarán al Tribunal de Cuentas que se expida en forma “urgente” respecto de la legalidad del contrato de rescisión y decreto del Poder Ejecutivo que refrenda dicho acuerdo, dado que no existe dictamen previo de los organismos jurídicos competentes, como la Fiscalía de Estado.

Asimismo, sobre la base de la documentación analizada, pedirán “la nulidad de todo lo actuado”, y reclamarán que se ejecuten las garantías previstas en el contrato y se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE. En el mismo sentido, pedirán que se “deslinden responsabilidades políticas y legales de las autoridades” de lo que consideraron un “millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”.



El diputado Roberto Mirabella dialogó con la emisora LT10 y manifestó su preocupación por el contrato firmado entre ARSSA y el gobierno, diciendo que “hace algunos años, el Estado provincial le concedió el mantenimiento y la repavimentación de la autopista a un grupo de empresas que se denominó ARSSA”. En este sentido expresó que “en 5 años, la empresa tenía que pavimentar las dos manos de la autopista y no cumplió”. Ante esto, Mirabella agregó que “el problema es que el Estado no recibió ningún resarcimiento ante el incumplimiento de la empresa”.

“El Estado no ejecutó las garantías, ni sancionó a las empresas para que no puedan volver a presentarse” manifestó el legislador provincial quien además, sostuvo que “están provocando un perjuicio a la provincia de 1.500 millones de pesos -la empresa dejó 240 km sin repavimentar-.