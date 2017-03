El viejo DNI no tendrá validez desde el sábado Locales 30/03/2017 Redacción El Registro Civil recordó que el 1º de abril caducarán los viejos formatos del documento. En Rafaela, el Centro de Documentación Rápida del Municipio realizó alrededor de 15 mil trámites desde fines de 2014.

Ampliar FOTO ARCHIVO JULIA DAVICINO.

Los viejos documentos de tapa verde, libreta de enrolamiento, libreta cívica y libreta celeste escrita a mano dejarán de tener validez a partir de este sábado 1º de abril, por lo que solo se podrá utilizar el formato de tarjeta digital para demostrar la identidad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a través de la Dirección del Registro Civil, recordó ayer la medida comprende a las libretas de enrolamiento, las libretas cívicas, las libretas celestes escritas a mano y los documentos de tapas verdes.

A partir de esa fecha, el documento nacional de identidad (DNI) en formato de tarjeta digital será el único válido para realizar cualquier acto de la vida civil de los ciudadanos, por lo que se insta a quienes todavía posean los viejos formatos a hacer el correspondiente trámite de renovación.

Actualmente “el 97% de la población ya tiene DNI digital”, dijo el titular del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Juan José D’Amico. De ese 3% de la población que aún no lo renovó (cerca de 1.200.000 personas), se estima que entre 700 mil y 800 mil deberían hacerlo antes del sábado.

De todas formas, aclararon en Renaper, quienes deban renovar el documento y no lleguen a hacerlo esta semana podrán hacerlo a partir del lunes sin inconvenientes, ya que no se prevén multas para quienes lo hagan fuera de plazo.

El director del Registro Civil de Santa Fe, Gonzalo Carrillo Herrera, señaló que el objetivo es “que la base de datos esté en un ciento por ciento digitalizada”. El funcionario agregó que la provincia de Santa Fe está muy adelantada en esta materia, ya que la mayoría de la población ya cuenta con el formato tarjeta. “Es muy excepcional que las personas tengan los DNI tapa verde o libretas en Santa Fe”.

El DNI digital es un documento con estándares de seguridad internacional ya que cuenta con datos biométricos que resguardan y aseguran la identidad de todos los argentinos. El costo del trámite es de 60 pesos y el trámite es ágil y sencillo -demora sólo diez minutos-, y puede concretarse en cualquiera de los Centros de Documentación Rápida (CDR) distribuidos en la provincia, independientemente del domicilio del solicitante.

En este sentido se recuerda que existen distribuidos en los 19 departamentos de la provincia más de 100 oficinas que cuentan con puestos de documentación digital.

En Rafaela, el Centro de Documentación Rápida Municipal, que funciona en dependencias de la Subsecretaría de Gestión y Participación en calle Güemes 381, realizó alrededor de 15 mil trámites desde su conformación a finales de 2014 hasta la fecha. Así lo señaló a este Diario la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino, quien recordó que "la creación de esta oficina fue en respuesta a la gran demanda que había en la ciudad para realizar especialmente el trámite del DNI".

"En los últimos meses tenemos un nivel constante de demanda, por un lado porque en el marco de la temporada de vacaciones muchos rafaelinos renovaron el pasaporte, y por otro lado porque en marzo hay renovación de documentos de identidad de los niños. También se registraron numerosos casos de personas que aún tenían el DNI viejo y que, al vencer su vigencia a partir del 1º de abril, se acercaron a renovar" subrayó Davicino.

Por otra parte, la funcionaria indicó "que el turno se solicita a través de la página web de la Municipalidad (www.rafaela.gov.ar) eligiendo día y horario para la atención" a la vez que consignó que "actualmente estamos dando turnos a diez días aproximadamente".

En tanto, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia puntualizaron que para realizar el trámite se debe solicitar turno previamente vía internet en www.santafe.gov.ar/trámites para las ciudades de Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, San Jorge, Sunchales, Avellaneda, Santo Tomé y Villa Ocampo.