Absolvieron a 4 acusados por el crimen de Cantero Policiales 30/03/2017 Redacción Luis "Pollo" Bassi (34), Milton Damario (28) y Facundo "Macaco" Muñoz (28), quienes estaban siendo investigados por el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, sindicado jefe narco de la ciudad de Rosario, fueron absueltos por la Justicia.

Ampliar ABSOLUCION. - La dictó la Justicia rosarina, a quienes eran investigados por la muerte de un jefe de "Los Monos".

ROSARIO, 30 (NA). - La justicia absolvió ayer por el "beneficio de la duda" a cuatro acusados por el crimen del líder de la banda "Los Monos", Claudio "Pájaro" Cantero, quien fue asesinado en mayo de 2013. Los absueltos son Luis "Pollo" Bassi, Milton Damario, Facundo Muñoz y Maximiliano Salazar, para quienes la fiscal del caso, Cristina Herrera, había pedido penas que iban desde los seis años hasta prisión perpetua.

Los cuatro imputados, no obstante, continuarán presos porque tienen otras causas que se encuentran aún en etapa de investigación. La viuda del "Pájaro" Cantero, Lorena Verdún, cuestionó el veredicto y aseguró que "estuvo todo armado". Según publicó el diario La Capital, a la mujer no se le permitió escuchar la lectura del fallo, por lo que al enterarse de la absolución cargó contra los imputados, a quienes acusó de narcotraficantes y anticipó que apelará el fallo.

"Que no se hagan los buenos, acá son todos narcos, desde Luis Paz, el "Pollo" Bassi, Milton Damario, Macaco Muñoz. Pero bueno, los abogados están para eso", señaló Verdún.

El fallo absolutorio fue emitido por los jueces Julio Kesuani, Ismael Martín y María Isabel Más Varela que darán a conocer los argumentos de la sentencia el próximo 6 de abril. En diálogo con la radio LT3, la fiscal Herrera dijo que esperará los fundamentos para apelar el fallo: "Vamos a ver qué es lo que le causó dudas a los jueces para que puedan fallar en ese sentido. Yo no tengo ninguna duda pero vamos a ver los fundamentos".

Y al ser consultada sobre si recibió amenazas de muerte por ejercer su función señaló: "Siempre trabajé libre y tranquila, nunca estuve presionada. Si yo tuviera miedo de perseguir, acusar y buscar elementos de cargo para llevar a juicio a la gente que comete ilícitos no estaría ejerciendo mi función de fiscal". La semana pasada un vehículo del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe que trasladaba a tres de los acusados por el crimen del "Pájaro" Cantero fue atacado a balazos en la autopista Rosario-Santa Fe cuando circulaban desde la primera de esas ciudades hacia Coronda.

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos dos uniformados y el acusado "Macaco" Muñoz. Se investiga si fue un ataque contra los acusados o si se trató de un operativo para intentar rescatarlos y los disparos habrían sido, en ese caso, para intentar que frenara la camioneta que llevaba a los condenados.

Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, de 29 años, sindicado como uno de los líderes de la banda "Los Monos", fue asesinado a balazos el domingo 26 de mayo a la madrugada en la puerta de un boliche de Villa Gobernador Gálvez.