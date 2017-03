Albertengo o Martino es la duda de Llop Deportes 30/03/2017 Redacción La Crema realizó ayer 20’ de fútbol formal en el predio con la cabeza puesta en el partido del sábado en el Coloso ante Newell’s. Llop volvió a probar con Ferrero por el suspendido Abero pero dejó una incógnita: la presencia de Albertengo o Martino. Este jueves por la mañana se vendrán más minutos de fútbol en el estadio.

Ampliar FOTO ARCHIVO ¿SALE? Mauro Albertengo se mantuvo entre los titulares, pero luego lo reemplazó Angelo Martino.

Atlético de Rafaela continuó entrenando este miércoles con vistas al complicado partido del sábado a las 16 en Rosario ante Newell’s por la 18ª fecha del torneo de Primera División. En este sentido, el plantel de la Crema entrenó por la mañana en la cancha principal del predio del autódromo, donde se hicieron trabajos tácticos y se llevaron a cabo 20’ de fútbol formal, donde Juan Manuel Llop trabajó con el probable equipo que visitará a la Lepra. En relación a la formación, el Chocho Llop ratificó a Gianfranco Ferrero en el sector izquierdo de la defensa en reemplazo del suspendido Mathías Abero, mientras que mantuvo una duda: Mauro Albertengo o Angelo Martino. Es que el delantero comenzó la práctica como volante por derecha, donde luego fue reemplazado por el volante, manteniéndose el dibujo táctico (4-4-2). Por ende, el equipo que el DT puso en cancha ayer formó con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teo Paredes, Gastón Campi y Ferrero; Gabriel Gudiño, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Fernando Luna; Albertengo (Martino) y Leandro Díaz.

Aún restan un par de entrenamientos más para que el entrenador confirme a los 11 titulares. Por lo pronto, este jueves desde las 9:30 los jugadores albicelestes se moverán en el estadio Monumental, al igual que mañana, ya que por la tarde la delegación albiceleste estará partiendo hacia Rosario.



ESPERA POR FORMICA

Diego Osella prende velas por Mauro Formica y Facundo Quignon. La Lepra ya piensa en el partido del sábado ante Atlético Rafaela en el Coloso y las dudas pasan por la evolución de las lesiones del Gato y Quignon. “A Facu (Quignon) le hicieron una ecografía, pero al ser una lesión traumática no cambia demasiado el resultado. La mejoría del fin de semana fue muy buena, pero no se puede asegurar que va a estar disponible”, confió una fuente cercana al cuerpo médico leproso. Distinto es el caso de Formica. El Gato lleva dos partidos afuera por un golpe en el muslo derecho que lo tiene a maltraer. “Si responde en el ensayo de fútbol tendrá el alta y seguramente va a jugar. Si no puede hacer fútbol, difícilmente esté”, indicó la misma fuente consultada. Obviamente la situación genera un dolor de cabeza al cuerpo técnico, ya que ambos jugadores son los generadores de fútbol de la Lepra. Y si no está Osella deberá buscar alguna variante para que el equipo no ceda la pelota como sucedió con Patronato cuando Quignon salió lesionado. Una posibilidad que maneja el DT es Víctor Figueroa. El mediocampista respondió cada vez que le tocó ingresar y si no llega el Gato, no sería raro verlo como titular en lugar de Jacobo Mansilla. En tanto, si Quignon no llega (lo van a esperar hasta último momento) las alternativas son dos: Juan Ignacio Sills o Sebastián Prediger.