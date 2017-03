Aprueban ley de fomento al capital emprendedor Nacionales 30/03/2017 Redacción Según el senador Basualdo, impulsor del proyecto, con esta normativa se crearán 47 mil puestos de trabajo. Perotti también calificó como muy positivo este nuevo marco jurídico.

Ampliar FOTO NA PEROTTI. Destacó la importancia de la nueva ley.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Senado aprobó ayer la ley de fomento al capital emprendedor, que permitirá crear una sociedad en menos de 24 horas y establece beneficios impositivos para nuevos proyectos productivos. La nueva norma, que consta de 67 artículos y fue impulsada por el Gobierno y motorizada en la Cámara alta por el senador sanjuanino Roberto Basualdo, del Interbloque Federal, fue sancionada por unanimidad con 57 votos a favor y ninguno en contra.

Algunos senadores del PJ-FPV y del Interbloque Federal pusieron reparos frente a las exenciones impositivas que propone la norma, por entender que afectará al erario de las provincias al percibir menos fondos de la coparticipación, lo que fue rechazado por el oficialismo y los legisladores peronistas que acompañaron la aprobación.

La ley crea la figura jurídica de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permitirá la apertura vía internet de una pequeña empresa en un plazo no mayor a 24 horas, incluida la apertura de una cuenta bancaria en el acto y el CUIT. Además, crea un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), con el objetivo de financiar emprendimientos de forma conjunta con el sector privado.

Según la letra de la norma, "los aportes de inversión en capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del impuesto a las ganancias" en porcentajes que "no podrán exceder el 75% de esos aportes y hasta el límite de 10% de la ganancia neta sujeta a impuesto".

No obstante, aclara que "la deducción no producirá efectos si la inversión total no se mantiene por el plazo de dos años contados a partir del primer ejercicio en que se realizó la inversión". Durante el debate, Basualdo sostuvo que "hay que generar trabajo para vencer la pobreza y para esto hay que darle herramientas a los emprendedores", y agregó que "la primera dificultad a la que se enfrentan los emprendedores son los trámites para conformar una sociedad, que tardan en promedio 70 ó 90 días".

"Le vamos a dar una mano a esos soñadores, a la gente que quiere crecer", resaltó el sanjuanino, al tiempo que aseguró que la recaudación será "mayor, no va a caer", y que "se van a generar 47 mil nuevos puestos de trabajo".

No obstante, la peronista puntana Liliana Negre de Alonso aclaró que pese a estar de acuerdo en general con el espíritu de la ley está en contra del modo de financiamiento, al tiempo que le recordó al oficialismo la deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis por coparticipación. "Estamos en contra de que se financie con nuestro erario provincial cuando el Gobierno nacional no paga lo que debe", advirtió la mano derecha del senador Adolfo Rodríguez Saá, y agregó: "No podemos estar en contra de los emprendedores, pero cuántas cosas hemos votado a costa de nuestras provincias, cuántas leyes que se financian con nuestras provincias".

Por su parte, el salteño del PJ-FPV Rodolfo Urtubey defendió el proyecto y contradijo a su par puntana, al afirmar que "las provincias se van a ver beneficiadas en forma contundente" y subrayó que "para que haya deducción tiene que haber ganancias, y si no hay ganancias se está como al principio".

Por su parte, el senador nacional de Santa Fe, Omar Perotti, destacó la aprobación del proyecto de "Ley de Emprendedores" y aseguró que “es muy importante dado que mediante esta ley estamos generando un marco que brinda nuevas posibilidades para fomentar proyectos productivos en nuestro país".

"Con esta ley podemos incrementar la cantidad de PyMEs competitivas y dinámicas, y la productividad” afirmó al tiempo que consideró que esta norma es “una herramienta de financiamiento muy importante” y que “es necesaria para aprovechar el potencial de todos los emprendedores y en particular de muchos vinculados a proyectos de base tecnológica”.

Perotti, quien durante su gestión como intendente de Rafaela impulsó el Programa "Rafaela Emprende", expresó que "el gobierno debe trabajar con los municipios y los gobernadores a fin de generar las mejores condiciones y acompañamiento para los emprendedores de todo el país” y enfatizó que "las PyMEs son las que generan cerca del 70% del empleo del país por lo cual, es fundamental, acompañar a los emprendedores con un enfoque sistémico de desarrollo territorial”.