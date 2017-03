Antes de tocar fondo, Sampaoli Deportes 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA SIN RUMBO. Edgardo Bauza, el cuestionado entrenador del Seleccionado argentino.

Estas fechas de Eliminatorias, traían bajo el brazo, una crisis mayor a la que se pretendía administrar con ingenuos paliativos; no hay manera de revertir un momento semejante con debilidades políticas que inciden gravemente en lo deportivo. Ya lo tuvo que padecer Gerardo Martino el año pasado cuando, luego de regresar de Estados Unidos para armar la estrategia y el plantel para presentarse en los Juegos Olímpicos, lo esperaba en Ezeiza el caos de la AFA desmembrada y el cimbronazo de la renuncia de Messi al equipo superior.

Las consecuencias todavía perduran, el técnico rosarino se refugió en el manual de ética y después de una charla amigable y distante con el “chiqui” Tapia, sí, el mismo que desde anoche por mayoría fue elegido presidente del fútbol argentino, buscó sus trastos y se marchó para siempre. Todo lo que vino después, ya lo hemos analizado desde esta tribuna en generosos espacios, no obstante ello, al no cortarse ese hilo conductor con los sucesos de las últimas horas, cobra vigencia.

El ciclo de Bauza se fue desarrollando con groseras alteraciones que fueron oscilando entre, la escasa confianza brindada desde el mismo círculo de poder que lo había escogido como piloto de tormenta, hasta, el invisible compromiso de los jugadores, que a pesar de aprobar su conducción, en el campo de juego, poco lo han defendido, exponiéndolo burdamente, a un papel de cuya ridiculez, hablan sus últimas declaraciones.

Es imposible (palabra osada en este mundo del fútbol) que se pueda organizar un proceso que se corone con resultados a la medida de las expectativas y del recurso humano del que se dispone, abrumado por la anarquía y los egoísmos de todas las partes.

Esa falta de dirección ejecutiva ha desmembrado el sistema a punto tal que, figuras como Lionel Messi y el mismo Edgardo Bauza bi campeón de la Copa Libertadores, hoy estén bajo una andanada por momentos infame, de críticas y burlas de toda la opinión pública. Un entrenador sin margen y un doble, un imitador casi berreta de Messi al frente de un equipo que se desbarranca con escasos puntos de apoyo y un calendario por venir, plagado de dificultades y pronósticos funestos. A esto nos arrastraron los representantes de los clubes más poderosos y también, muchos de los otros que no toman ningún compromiso en militar, para evitar que el lugar común sea el peor de los escenarios.

Es tan poco fecundo el terreno en el que se pisa, que la clasificación al Mundial de Rusia a jugarse en un año, es por el momento irrelevante; seguir maquillando una herida con otro entrenador, es un imperativo mediático y una manera obstinada de repetir formulas anacrónicas. Ahora sí, el túnel está muy oscuro y mejor no preguntar por aquella luz que viene de frente.



LOS EFECTOS DE LA ALTURA

Nada tiene que ver el título con la debacle en La Paz; la caída era tan previsible como el débil cordón umbilical que liga a Bauza con las nuevas autoridades de calle Viamonte. Un equipo con 9 cambios, más el golpe emocional recibido por la bomba que Infantino hizo estallar en la previa aplicándole de oficio, 4 fechas de suspensión a Lionel Messi, no tenía otro destino que la caída deportiva frente a un rival, que puesto a jugar en el torneo de 1era división de nuestro país, no superaría la mitad de la tabla. De modo que aquel fantasma de la incidencia de los 3.650 mts. en el rendimiento físico de los deportistas de este plantel, quedó en un segundo plano, frente a los episodios que en los umbrales del partido, sellaron la suerte de los albicelestes y lo redujeron a una expresión de gran impotencia. Esa escena de Messi junto a Tinelli en el vestuario visitante del Hernando Siles viendo el partido por televisión, es una metáfora de los tiempos que corren y un buen argumento para una ficción basada en la vida real, que bien podría producir Ideas de Sur.



¿QUE HACEMOS CON BAUZA?

El entrenador nacional, desafió a la prensa ante la consulta sobre su continuidad, con una expresión que más que firmeza, proyectaba debilidad; sabe Bauza que ahora la cúpula de AFA revisará con avaricia su contrato y probablemente especule, con una dimisión que el técnico presente bajo los mismos principios que Gerardo Martino. Nadie se movilizará por Av. de Mayo a manera de desagravio, en todo caso a rey muerto, rey puesto y cuando llegue el turno de Jorge Sampaoli (otro santafesino en este berenjenal), se admitirá el error de haberlo contratado y el tiempo que se perdió en el armado del bendito proyecto. Qué pase lo que deba pasar, pero que sea rápido y con reflejos de felinos. Faltan 5 meses para el partido siguiente de este vía crucis y es hora de tomar conciencia que la eliminación está a la vuelta de la esquina. En Uruguay ya nos miran con deseos y en algún momento habrá que sacar todo el temperamento posible, para hacernos cargo de la historia que interpela a este plantel y a esta dirigencia de manera implacable.