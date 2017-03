Los docentes votarán hasta hoy en las escuelas Locales 30/03/2017 Redacción EL VIERNES, ASAMBLEA PROVINCIAL

Los maestros santafesinos votarán hasta hoy en los establecimientos educativos de toda la Provincia, las mociones que bajaron de cada seccional departamental de Amsafe, y que van desde varias opciones de paro hasta la aceptación de la propuesta salarial.

Cabe recordar que los dirigentes sindicales no salieron conformes de la última reunión con el Gobierno, cuyo incremento representa un 23% de bolsillo, si se considera para el cálculo el Fonid (Incentivo Docente), que son fondos nacionales. Tampoco se mostraron de acuerdo con la cláusula gatillo.

La asamblea provincial donde se volcará el resultado de los sufragios de cada seccional, tendrá lugar el viernes, a las 10, en la sede que el gremio posee en la capital provincial. Cabe aclarar que las mociones que bajan a las escuelas no son las mismas en toda la provincia, sino que el estatuto indica que cada delegación departamental somete a votación sus propias alternativas.

En el departamento Castellanos, se vota entre tres opciones: dos apuestas a un parto de 48 horas, y una va por la aceptación. En el departamento La Capital, los docentes no tienen en las escuelas ninguna opción de “aceptar” la oferta. En Rosario, sí tienen una alternativa por la aceptación. No obstante, otras cinco son por el “rechazo”.

Mientras tanto, el gobernador Miguel Lifschitz planteó nuevamente que la oferta del 25 por ciento a los docentes “ha sido la mejor oferta en el país, esto tienen que entenderlo las organizaciones gremiales. Entendemos la lógica del reclamo por un punto más pero todo tiene un límite, no tenemos ninguna chance de modificar lo que hemos propuesto”.

“Que nadie distorsione las cosas, es lo mismo que para el resto de los trabajadores públicos. No hay nada que debatir”, amplió Lifschitz, en clara referencia a lo que plantearon los gremios Amsafe y Sadop de que el aumento es de un 23% y no el que dice el gobierno.

“La mayoría de los gremios vienen acordando por pautas menores a la que hemos ofrecido. Tenemos que ser prudentes y ver la realidad en su conjunto. No hay que estirar la cuerda sino buscar acuerdos y puntos de conciliación”, indicó el funcionario, al tiempo que aseguró que “vamos a tomar las medidas y los recaudos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema educativo”.

Por otra parte, en la mañana de ayer se realizó un plenario con delegados de Sadop, donde se analizó la propuesta del gobierno. “Los compañeros expresaron mucha molestia porque el impacto de bolsillo sobre los sueldos, sobre todo en el cargo testigo y los catedráticos no es del 25 % como dice el gobierno”, señaló a El Litoral una fuente del sindicato. Igual se someterán las mociones en los colegios privados y el viernes, a las 14, se conocerá el resultado en sendas reuniones de las seccionales Santa Fe y Rosario.