La cara política de la cuestión del agua Locales 30/03/2017 Redacción La Agrupación Agua y Futuro advirtió una vez más que Rafaela se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad del sistema de suministro.

Más de una década transcurrió desde el final de la desgraciada experiencia que representó el pase a la gestión privada de los servicios de agua potable y saneamiento, hasta entonces a cargo de la Provincia. La concesión a 30 años concluyó a los diez (1995/2005), a lo que siguió el retorno de la estructura a la órbita del Estado santafesino, formalizada en la creación de ASSA. Una sociedad anónima de la que el Municipio local es accionista.

Lo que dejó como saldo el frustrado experimento fue a pura pérdida para Santa Fe. La empresa de la multinacional francesa Suez no cumplió los compromisos asumidos en el contrato. Por ejemplo, no colocó los medidores que prometiera e ignoró lo concerniente al Plan General de Mejora y Desarrollo del Servicio, clave a los fines del cumplimiento de las metas que representaban sus obligaciones contractuales. No obstante eso, al cabo del primer año se autorizó un aumento, acumulativo a cinco, del 5% de la tarifa pactada inicialmente.

En las renegociaciones del contrato se le condonaron multas y, por si fuera poco, el usuario debió hacerse cargo de un incremento tarifario del 13,85%. Lo recaudado engrosaría un fondo destinado a obras de extensión del servicio de agua. Pero al final nada se supo del destino efectivo de lo reunido, estimado en cifra millonaria. La empresa, agente de retención, no dio explicaciones. En cambio, denunció a la Provincia ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial), reclamando una reparación de millones de dólares por la caída de la concesión y el lucro cesante.

En aquellos años abundaron conjeturas sobre lo ocurrido. No faltaron las que ponían en duda la transparencia de las gestiones previas, pero eso hace a otra historia.

Respecto de Rafaela, lo que sucedió después de la salida de Suez se mantuvo, a excepción de la creación de ASSA, en la línea que se recorría desde el cambio habido, responsabilidad directa, corresponde señalar, del oficialismo de entonces. Característica del proceso que llega a nuestros días, continúa siendo la escasez del agua en red, así como, en paralelo, resalta la falta de preocupación oficial por informar y concientizar sobre la problemática instalada y su progresivo agudizamiento.

En tal sentido, la colocación de medidores de consumo por parte de ASSA no tuvo dimensión adecuada a su importancia y necesidad. En general, la conflictiva situación giró en torno del demorado acueducto, considerado la solución del problema actual. Limitado a ese punto puede serlo, pero no definitivamente. Es más que necesaria una planificación estratégica a desarrollar desde ahora, cosa que impone el abandono total del esquema de desidia, inoperancia e improvisación que predominó. Un todo condimentado por objetivos políticos carentes de grandeza de miras que colocó a la ciudad ante un crítico panorama.

Rafaela se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad del sistema de suministro, y a esta altura nadie puede argumentar ignorancia entre quienes la conducen. No se trata de alarmar sino de actuar conforme la lógica. Pretender que un rafaelino integre el directorio de ASSA no es cuestionable; más allá de lo legítimo de la aspiración cuenta a su favor la escasa relevancia de la gestión actual. La cara de la política debe cambiar sin duda en el más amplio sentido, y en este caso, libre de toda coincidencia que no responda sino a lo que es dable esperar de administradores y custodios de los superiores intereses ciudadanos que les fueron confiados.