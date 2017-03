CARTAS DE LECTORES Locales 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

Teléfono mudo



El 22 de marzo pasado mi teléfono quedó mudo (sin tormenta y sin otros inconvenientes climáticos que lo podían haber afectado). Informé de inmediato a Telecom que hasta la fecha, a pesar de que aclararon que debía aguardar 72 horas hasta que lo arreglaran, no hemos tenido noticia alguna sobre el particular.

Una vez más debo lamentar tener el servicio de Telecom que no satisface las exigencias de un mínimo servicio ciudadano. No olvido que el año pasado, sufrí una experiencia similar que duró aproximadamente un mes.

Gracias Telecom por ser tan eficiente!!



Blanca María Stoffel

DNI 6.328.429