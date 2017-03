¿La memoria total o parcial? Información General 30/03/2017 Alicia Riberi Leer mas ...

Cuando llega esta fecha, 24 de marzo, me pregunto si los argentinos conmemoramos toda la historia argentina o solo una parte, e inmediatamente me respondo: una parte.

Cuando hablamos de memoria, hacemos alusión a un vocablo que deriva del latín, memoria, que es la facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. Ahora bien, cuando como ciudadanos de nuestra patria deseamos formar a quienes nos siguen, sobre nuestra realidad histórica, debemos ser objetivos y no remarcar un determinado momento de esa historia, sino todos los momentos que fueron íconos y representaron fuertes cambios y dejar que cada uno priorice lo que más lo conmueva. Eso es dar la oportunidad de ser personalmente críticos, sin influencias, con capacidad de pensamiento.

Cuando yo escucho a determinadas personas, parecería que un solo hecho fue relevante y yo creo que lo fue, pero me interrogo a mí misma…¿y los chicos que lucharon, murieron o volvieron de Malvinas, con terribles imágenes grabadas en la memoria y sin pena ni gloria por no haber ganado esa guerra, y luego todos los que se suicidaron? ¿Y todos los héroes de la historia que lucharon denodadamente por la libertad de este querido suelo? ¿Y los conscriptos que murieron durmiendo sin siquiera poder defenderse? ¿Y las víctimas de la inseguridad que día a día mueren, truncándoseles la vida sin a veces poder advertirlo? Y las víctimas de los atentados terroristas que mueren día a día en el mundo por el fanatismo de algunos grupos -AMIA por ejemplo- y el extermino de la cultura del trabajo y así podría seguir mucho tiempo…

Si realmente tenemos memoria, ¿cómo podemos permitir que una “señora, Ebe de Bonafini” haga apología del delito, hablando en público y faltando el respeto a las autoridades de turno y a un montón de personas que no piensan como ella? De esa manera, ¿es que vamos a defender la democracia, cuando nos manifestamos con un gobierno peronista somos golpistas y si nos manifestamos en un gobierno de otra ideología, somos personas maltratadas por el poder? Cómo podemos aceptar que unos cuantos personajes nefastos para la historia hablen de un Presidente electo por el pueblo, diciendo que debe ser derrocado e incluso hablan de su muerte. Estamos en Argentina, hagamos honor a quienes tanto hicieron por nuestra querida Argentina y llamemos a la paz, a la no violencia, al diálogo, a ser pacientes y esperar los tiempos de la democracia.

A mí me guste o no el gobierno, quiero la democracia y la democracia se respeta escuchando la voluntad popular… los argentinos somos a veces demasiado pacientes y otras veces demasiado impacientes… La paciencia, la honestidad, la verdad, la justicia, la honorabilidad, la solidaridad, la generosidad, el amor, el respeto, son dones que si se practican periódicamente transforman a una sociedad aletargada, violenta, enojada, sin sueños en una sociedad que crece y no se pone techo, sino que disfruta de los vínculos, de los intercambios y de la diferencias, que sabe la harán grande y próspera.

Aprendamos de los errores y no los desechemos, deben ser las señales que nos ayudan a no tomar atajos, a no mentirnos, a ser gente de bien, a creer en nosotros mismos, a no usar ni aceptar chicanas. Al que no sabe hay que enseñarle y no descalificarlo para empujarlo al abismo. No todos somos iguales, pero los derechos humanos son para todos y no se deben acomodar a nuestra conveniencia.

La memoria debe ser total y no parcial, si realmente queremos crecer y recibir como devolución la mirada amorosa de Dios…