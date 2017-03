También en General Moldes SUPLEMENTO RURAL 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

También en General Moldes más de 800 personas se movilizaron días atrás (ubicada 286 kilómetros al sur de Córdoba), en defensa de las fuentes de trabajo en la planta de SanCor, una de las que podría sufrir en el plan de reestructuración de la compañía.

La empresa láctea hace más de 50 años que produce quesos duros de exportación en esta localidad y en la actualidad cuenta con 56 empleados.

“Estamos en una incertidumbre total. No sabemos donde estamos parados, si estamos de licencia, de jornada libre. No sabemos dónde dirigirnos, no tenemos más puertas para golpear. Estamos pasando el peor momento de la crisis de SanCor”, expresó el delegado gremial Daniel Brarda, uno de los que temen perder el trabajo de toda su vida.

La manifestación fue una de las más emotivas y multitudinarias que se recuerda en la localidad. No hubo diferencias políticas, en el Cenma suspendieron las clases y los alumnos también marcharon.

“Estamos defendiendo a 56 familias y 11 mil moldenses. Juntos, con el apoyo, que va a seguir, del gobierno nacional y provincial, digámosles a los señores directores de Sancor que con ellos o sin ellos, esta planta no se cierra”, expresó el intendente Jorge Constanzo.