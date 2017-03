Gálvez en vigilia por SanCor SUPLEMENTO RURAL 30/03/2017 Redacción Temen por el cierre de la planta de la cooperativa láctea, una de las más modernas de la firma, que emplea a 300 trabajadores. Los ciudadanos de esa localidad realizaron una manifestación pidiendo por la fábrica y por los tambos, la actividad más golpeada del sector agropecuario.

Ampliar FOTO PRENSA FAA MASIVO. El acto contó con la adhesión de mil vecinos de Gálvez. Pidieron por la fuente laboral de los tamberos y de los operarios de SanCor.

El martes por la noche sorprendió la convocatoria, casi espontánea, de casi 1.000 personas pidiendo por la lechería enfrente de la planta que SanCor tiene en Gálvez. Empleados de la planta y sus familias, representantes de gremios locales y nacionales, funcionarios locales y provinciales se congregaron para pedir soluciones para la lechería en general, pero afectados tremendamente por la incertidumbre que envuelve el presente de la cooperativa.

La movida popular generó pánico, en primer lugar, por el peligro latente de encontrar más plantas de SanCor cerradas. Pero también reflejó la preocupación en general que existe en nuestra provincia por la coyuntura que atraviesa el sector, que más que coyuntura, por la continuidad de los inconvenientes, se transformó en una Era.

Sobre la concentración de la población consultamos a Ariel De Negris, dirigente de Federación Agraria Argentina delegación Gálvez, quien graficó la situación: “Una manifestación convocada por distintos actores de la comunidad, donde el pueblo se sumó porque SanCor tiene 300 empleados en Gálvez aproximadamente. Obviamente después detrás de los trabajadores directos hay una repercusión laboral que incluye a tercializados, transportistas que hacen que el impacto, si pasara lo peor, sería desastroso”.

Le preguntamos si existen rumores sobre el cierre de la fábrica de esa localidad y el dirigente aclaró no hay indicios de un posible cese de actividades. No obstante aclaró que “lo que más duele es la incertidumbre. La planta de Centeno, con 60 operarios, se cerró. Ya les habían dado las vacaciones y ahora están sin trabajo. En Gálvez no pasó nada aún pero todos hablan de una reducción de 1.000 empleados en total, es innegable que va a pasar algo en Gálvez también. Por eso estuvieron legisladores provinciales, el intendente, los distintos gremios en esta convocatoria. Hay un problema que se viene”.



MALES GENERALES



Respecto de las condiciones que afectan a la lechería en esa región De Negris precisó que “el problema mayor que está teniendo SanCor es la falta de leche. No pueden funcionar con su potencial al máximo. La falta de leche es por dos razones, una es porque los tamberos que estaban entregando la leche en SanCor, ante esta incertidumbre de no cobrar como ya está ocurriendo, algunos decidieron irse totalmente y entregar a otras usinas lácteas y otros están entregando un poco en cada lado. Y por otro lado, la lechería sigue en baja por el impacto del clima y de las políticas públicas. Muchas vacas lecheras terminaron convirtiéndose en hamburguesas”.

Además informó que “algunos tambos cerraron, pero en esta zona no hay una gran cantidad de tambos como es en la cuenca lechera de ustedes. Aquí hay tambos pero está lejos de ser la actividad principal. Los tambos que están siguen haciendo malabares para poder subsistir, las inundaciones agravaron la situación anterior. Lo de SanCor los termina de liquidar, no sé cómo van a hacer para afrontar semejante cantidad de contratiempos”.

También Ariel De Negris opinó que “el pequeño repunte que han tenido los precios se debe únicamente a la falta de litros. Igualmente para un tambo que producía 2.000 litros diarios hoy produce 800 por distintas razones, es muy difícil que un pequeño cambio en el precio de la leche pueda cambiarle la situación. Hay gente que no ha podido sembrar sus pasturas porque lamentablemente la falta de obras hídricas ha sido castigada con las inundaciones. Vamos a coincidir que hemos tenido lluvias muy abundantes respecto a lo normal. Pero hablamos de mejoras que tienen que hacerse desde hace muchísimos años, como los caminos rurales, y no pasa nada. Cualquier lluvia fuera de lo normal hace estragos”.