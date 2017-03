Arrancó la cosecha de soja SUPLEMENTO RURAL 30/03/2017 Redacción En el cultivo de primera los mejores rendimientos promediaron entre 38 y 41 qq/ha. En lotes más complicados por los excesos hídricos los rindes fueron de 26 a 29 qq/ha.

Ampliar FOTO BCSF SOJA. Cultivos de los departamentos Las Colonias y Castellanos respectivamente.

Las condiciones climáticas de la última semana favorecieron un desarrollo normal de los cultivos y condicionaron en cierto grado a las actividades agrícolas. La planificación y logística ante el inicio del proceso de cosecha de soja de primera estuvo a pleno, disminuyendo las tareas de monitoreo y seguimiento; estas se continuaron realizando en soja de segunda.

Los procesos de cosecha avanzaron a ritmo lento pero sostenido para el maíz de primera, sorgo granífero y algodón, condicionados por los porcentajes de humedad de grano; no así para el arroz que mantuvo buena regularidad en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.

Respecto de la soja de primera, en los departamentos San Martín y Castellanos comenzó el proceso de cosecha en los lotes que maduraron primero ya sea por una condición técnica o climática, los rendimientos promedios fluctuaron entre 38 y 41 qq/ha con humedad de grano cerca del porcentaje óptimo; en lotes más complicados por los excesos hídricos con rindes de 26 a 29 qq/ha, siendo los primeros datos que generaron cierto optimismo y aumento de expectativas.

Los cultivares en esta semana avanzaron al fin de su ciclo, sin inconvenientes presentando un 80 % de la superficie sembrada un estado de bueno a muy bueno, con lotes excelentes y un buen desarrollo en estructura y altura de plantas, un 15% en estado bueno y desarrollo de planta medio y el 5% restante en estado de bueno a regular con cierto condicionamiento en su desarrollo por los excesos hídricos.

Las tareas o actividades se concentraron en la finalización de la planificación y definición de la estrategia en el proceso de cosecha, que con el transcurso de los días iría en aumento.

Se estimó un rendimiento promedio entre 35 a 37 qq/ha para esta campaña 2016/2017.

En tanto un 60% de la superficie sembrada con soja de segunda presentó estado general de bueno a muy bueno con la particularidad de que en algún sector del lote se observaron plantas muertas por encharcamiento o permanencia de agua durante un período prolongado, generando la no uniformidad con la presencia de manchones.

Se continuó con aplicaciones de herbicidas, insecticidas y fungicidas, pues aún sigue siendo complejo el control en todos los departamentos del área de estudio. Marcándose la resistencia que ofrecieron las malezas desde el comienzo mismo de la campaña.



SE RECOLECTO EL 50% DEL MAIZ



La mayor cantidad de horas con sol, permitió una disminución del porcentaje de humedad de grano de maíz de primera que fluctuó entre 14 y 16 %, admitiendo un proceso de cosecha a ritmo firme. Actividad que se concretó en lotes ubicados en distintas posiciones topográficas, generalizándose dicho proceso de recolección. El progreso logrado hasta la fecha fue del 50 %, lo que representó aproximadamente unas 26.650 ha, con un avance intersemanal del orden de los 15 puntos.

En los departamentos del norte y centro del área de estudio se cosechó con rendimientos promedios similares a los que se venían registrando, entre 65 a 80 qq/ha y en lotes con sectores que no han tenido problemas por los excesos hídricos, se lograron rendimientos de 95 a 100 qq/ha.

En los departamentos Las Colonias, La Capital, San Justo y Castellanos, avanzó la recolección con porcentajes de humedad en el grano entre 14,5 y 16%, con rendimientos promedios que fluctuaron entre 75 a 100 qq/ha y en lotes de posiciones topográficas más bajas con rendimientos entre 40 a 50 qq/ha.

En los departamentos San Martín y San Jerónimo, la trilla con porcentajes de humedad en el grano entre 15 y 16%, manifestó mayor ritmo, con rendimientos promedios estables y con tendencia a aumentar, que fluctuaron entre 90 a 110 qq/ha y lotes puntuales con rindes de 110 a 140 qq/ha y en lotes de posiciones topográficas más bajas con rendimientos entre 50 a 65 qq/ha.

Se estimó un rendimiento promedio entre 80 a 82 qq/ha para esta campaña 2016/2017.

En tanto continuó el cultivo de maíz tardío un desarrollo normal y sin inconvenientes, observándose indicadores como un muy buen stand de plantas, buena uniformidad en lotes, escasa presencia de malezas, salvo en aquellos lotes en que se han resembrado algunos sectores y los sembrados muy tarde fuera de fecha, que mostraron gran variación.

La buena disponibilidad de agua útil en los perfiles de suelos, auguran un crecimiento de normal a óptimo, permitiendo que todo el potencial genético y la tecnología aplicada se desarrollen y se vea expresado en los muy buenos resultados.

Finalmente, el proceso de cosecha de sorgo granífero continuó a ritmo lento a medida que los lotes fueron llegando a su estado fenológico de fin de ciclo y a porcentajes de humedad de grano óptimos. Los rendimientos promedios obtenidos fueron de 42 a 45 qq/ha, con rindes mínimos de 18 a 20 qq/ha y máximos de 50 a 55 qq/ha con lotes muy puntuales de 62 qq/ha. Continuó el proceso de embolsado (grano húmedo), para autoconsumo, casi en su totalidad en las cuencas lecheras y sectores muy puntuales de áreas ganaderas (producción de carne).

Las condiciones climáticas continuaron incidiendo en forma favorable para el desarrollo normal y sin inconvenientes de los cultivares, manifestando un buen crecimiento, uniformidad de lotes y buenas estructuras de las plantas.

Se estimó un rendimiento promedio entre 46 a 48 qq/ha para esta campaña.