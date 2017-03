Sigue adelante la vacunación antiaftosa en el Departamento SUPLEMENTO RURAL 30/03/2017 Redacción Continúa la campaña 2017 que servirá para combatir la temida enfermedad en los bovinos. Además, fundamentalmente en nuestra castigada zona, servirá para medir el impacto de las últimas crisis hídricas.

Ampliar FOTO ARCHIVO GANADO. Se vacunan todos los animales esta primera campaña de 2017.

Como ocurre en el primer cuatrimestre de cada año se sigue desarrollando la campaña de vacunación antiaftosa 2017, la primera de esta temporada en la que se inoculan todas las categorías de bovinos.

De acuerdo a lo informado oportunamente por los profesionales de la Fundación Castellanos, entidad que está a cargo de la tarea en el departamento, hay aproximadamente 160 veterinarios afectados, divididos en 8 programaciones. Las mismas se ubican en Rafaela (Soc. Rural), Sunchales (Soc. Rural) Humberto 1º (Soc. Rural), Aldao, Ramona, San Vicente, Zenón Pereyra y Bauer y Sigel.

De acuerdo a lo que pudimos indagar se continúa con los trabajos a buen ritmo ya que hasta aquí no ha habido mayores inconvenientes por el clima. Se espera que entre el 5 y el 10 de mayo próximos se culmine con la vacunación.

Hay que recordar que la propagación de la enfermedad en el año 2001 provocó el cierre de las exportaciones y pérdidas millonarias para toda la cadena. Anteriormente, en 2000, la Argentina fue declarada “país libre de aftosa sin vacunación”. Dicho status fue trascendental para el sector agroexportador, ya que significaba la ampliación de los mercados y la pertenencia a un selecto circuito de países sin la enfermedad.

No obstante, en el año 2001 se produjo un nuevo rebrote de la fiebre aftosa, propagándose a lo ancho y a lo largo del país. Ante semejante situación, la oferta argentina fue apartada de las corrientes comerciales predominantes y tuvo como consecuencia el cierre de casi todos los mercados del mundo.

A partir de 2002 el Estado ordenó el retorno de la vacunación sistemática a través de un riguroso plan de erradicación. Controlados los focos de infección y demostrada la inexistencia del virus dentro del territorio nacional, la Unión Europea volvió a permitir el ingreso de la carne argentina.

Recién en julio del 2003, el país recuperó el status "libre de aftosa con vacunación", para perderlo nuevamente a fines de ese año, a raíz de la aparición de un foco en el norte. En esa oportunidad, el gobierno reconoció rápidamente la existencia del virus y se puso a disposición de todos los países compradores.

Esto último llevó a que la Unión Europea continuara con la compra de carne, excluyendo la mercadería proveniente de la región afectada. El status "libre con vacunación" fue otorgado nuevamente en mayo del 2005, pero duró pocos meses ya que en febrero de 2006 se informó sobre un nuevo foco de aftosa, esta vez en la provincia de Corrientes.



La reaparición de la infección produjo un nuevo shock en la ganadería argentina por el cierre de mercados y la consiguiente baja de precios. Si bien las vicisitudes no fueron tan graves como las del año 2001, las pérdidas económicas repercutieron en toda la cadena, desde la producción pasando por el procesamiento y la exportación.



LA FIEBRE AFTOSA, HOY



En la actualidad, el país logró sanear a su población ganadera en su totalidad, gracias a los planes de vacunación. No se evidencian reaccionantes positivos ni sintomatología en los rodeos argentinos, pese a que el territorio no haya vuelto a adquirir el status “país libre de aftosa sin vacunación”.

En términos comerciales, hay países que nunca más volvieron a comprar carnes frescas a la Argentina por la cuestión sanitaria, tales como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. No obstante, en el caso puntual de Estados Unidos se empezó a negociar el re-ingreso de los cortes nacionales, evidenciándose un cierto avance.



EL IMPACTO DE LA AFTOSA EN NUMEROS



Según el economista Juan Manuel Garzón de IERAL-Fundación Mediterránea, en 2001 las exportaciones de carne vacuna se redujeron un 55% en volumen y un 65% en valor de un año a otro. A causa de la fiebre aftosa y la crisis en general, se exportaron muchos menos cortes y a un menor precio.

De comercializarse 342.000 toneladas en el año 2000, se pasó a exportar 152.000 toneladas en el 2001. De vender a un promedio de US$ 1.800 la tonelada en el 2000, el precio bajó a US$ 1.400 en 2001. Así, el efecto directo de la aftosa fue como mínimo de US$ 400 millones perdidos. En cuanto a la cadena productiva, el impacto fue aún mayor considerando:

-El menor precio que recibió en el mercado interno toda la producción de carne (ajuste que fue necesario para absorber la carne que no pudo exportarse).

-El menor precio de exportación que Argentina recibió durante años posteriores, al no poder superar las barreras sanitarias de países importadores de altos ingresos (teniéndose que conformar con destinos menos exigentes).