Atlético ganó el Grand Prix Sub 15

Ampliar FOTO PRENSA VOLEY ATLETICO EQUIPO A./ Se llevó el primer puesto en el Grand Prix.

El sábado 25 se disputó en Unión de Sunchales el primer Gran Prix del torneo Apertura 2017, categoría sub 15, de la ARV “VG”. Fueron nueve los equipos participantes: Almagro, 2 representativos de Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales; Brown de San Vicente, Las Palmeras; Sportivo Santa Clara, y 2 equipos de Atlético de Rafaela.

El equipo A de la Crema, con jugadoras de mayor experiencia en campo, enfrentó a todos sus rivales logrando el mejor resultado. Cada partido fue ganado obteniendo de esta forma el primer puesto. La escuadra celeste estuvo integrada por Julieta Rivero, Julieta Hoffmann, Violeta Ambrogi, Lola López, Melina Doro, Sofía Peralta, Delfina Picco y Catalina Oggero. Dirigidas técnicamente por Marina Francesconi.

El equipo B tuvo un gran avance dentro de la misma jornada, teniendo en cuenta que en el mismo hubo jugadoras que pisaron por primera vez la cancha grande. Estuvo conformado por: Valentina Albrecht, Giuliana Amateis, Macarena Schneider, Luisina Cravero, Abigail Fernández, Valentina Piedrabuena, Ana Giraudo, Julieta Ursprung, Soledad Borgna y Florencia Muñiz. Dirigidas técnicamente por Patricia Sarponti.



SUB 12 EN ALMAGRO

El domingo 25 de marzo en las instalaciones del Club Almagro de Rafaela se disputó el primer Grand Prix de la categoría sub 12 femenina de la A.R.V. V.G. Los resultados finales fueron los siguientes: 1) Unión de Sunchales A, 2) Club Almagro de Rafaela, 3) Club Brown de San Vicente, 4) Deportivo Libertad de Sunchales, 5) Club Atlético de Rafaela y 6) Unión de Sunchales B.



INTERLIGA

El primer partido de la Interliga Masculina 2017 de primera división se jugará el jueves 6 de abril, a las 22, en Almagro, entre el local y Atlético Pilar, campeón vigente de la competencia.