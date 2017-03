Triunfo celeste en el cierre Deportes 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

En la noche del martes se completó la primera fecha del Torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. En el Lucio Casarín, Atlético y Peñarol animaron un entretenido encuentro el cual se terminó definiendo en suplementario a favor del local por 77 a 75, luego de finalizar los 40′ reglamentarios igualados en 66.

Para esta jornada inicial Atlético no presentó fichas mayores, recordando que el viernes debe jugar por el Torneo Provincial ante Santa Paula de Gálvez. Tadeo Mire fue la gran figura con 33 puntos. En la visita se destacó Santiago D’Arrigo con 14.

Esta es la síntesis informada por la ARB: Estadio: Lucio Casarín. Arbitros: Roberto Settembrini e Iván Andereggen. Parciales: 11-17 / 29-30 / 42-48 y 66-66.

Atlético: Tadeo Mire 33, Maximiliano Savarino 0, Lorenzo Giordani 7, Matías Andermatten 13 y Manuel Dalmazzo 2 (fi). Valentín Vásquez 14 y Gutiérrez 8. DT: Gerardo Velazco.

Peñarol: Norlis Dobler 11, Lucas Demo 12, Emanuel Suárez 13, Federico Bonzi 8 y Santiago D’Arrigo 14 (fi). Emanuel Cardozo 0, Iván Núñez 7, Maximiliano Faletto 2, Sebastián Ruatta 5 y Mauro Dominino 3. DT: Juan Ignacio Andornino.



SEGUNDA FECHA

Zona A: viernes, a las 21:30: Argentino Quilmes vs. Ben Hur. Domingo, a las 20:30: Independiente vs. Unión de Sunchales.

Zona B: viernes, a las 21:30: Peñarol vs. 9 de Julio (19:00 – U15 Promo). Martes 4, a las 22:00: Libertad de Sunchales vs. Atlético.