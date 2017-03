"Es el momento donde más nos necesita la población" Policiales 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO JEFE. Adrián Rodríguez, titular de la Unidad Regional V.

En el marco del relevamiento del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), donde se registró que uno de cuatro rafaelinos sufre o sufrió la inseguridad que tiene la ciudad, según el trabajo realizado. El 23,8% de los hogares contó con al menos algún miembro que fue víctima de algún delito durante el año 2016. Es decir, casi un cuarto de las viviendas estuvieron afectadas por el flagelo de la inseguridad.

Dentro de ese orden, los delitos más frecuentes son el hurto o robo en la vivienda (49,1%) y hurto o robo en espacio público (47,9%). También frecuentes pero en menor medida fueron el robo o hurto de vehículos (17%) y los actos de vandalismo contra vehículos (15%).

El que salió a brindar detalles del tema y de cómo trabaja la policía en la ciudad, fue el titular de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, que días atrás se reunió con el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Adrián Finós con el fin de continuar la planificación de los operativos de prevención en esta jurisdicción.

Rodríguez habló sobre la inseguridad que hay en la ciudad, y destacó el proceder de la policía ante los diferentes acontecimientos: "desde que yo me hice cargo, allá por agosto del año pasado, se han incrementado los patrullajes y los trabajos de prevención, en los distintos horarios, donde tenemos el mapa del delito, que nosotros internamente venimos trabajando. Los ladrones mismos a nosotros nos hacen inteligencia", explicó y agregó que los lugares más complicados de la ciudad están en el "macrocentro, donde está la jurisdicción de la Comisaría 2", contó en Radio ADN, 97.9 de nuestra ciudad.

En tanto, respondió a algunos reclamos de la gente, que se queja de cómo procede la autoridad: "a veces la gente dice por qué andamos con las balizas encendidas de noche. Pero nosotros tenemos que tomar los criterios para poder trabajar bien. En algunos barrios tenemos que entrar con las balizas apagadas, y en otros las necesitamos. Siempre vamos evaluando los pasos", dijo Rodríguez, que explicó que los operativos son "dinámicos" y que siempre se va rotando. "Tenemos que tener mayor presencia policial en las calles. Yo sé que la policía está trabajando a destajo, pero les pido un esfuerzo más, para poder reducir la delincuencia. Es el momento donde más nos necesita la población", comentó.

En cuanto a los patrullajes en algunos barrios, acaso los más complicados de la ciudad, donde hay mayor delincuencia, Rodríguez dijo que "estamos ingresando en todos los barrios. Es un mito de que no se puede ingresar en algunos. Ahora, debemos decir que en algunos lugares nos cascotean los móviles con elementos contundentes, pero se reagrupan las unidades más cercanas y se entra al barrio. Pero bueno, a nosotros nos fastidia un poco que después los vecinos no salgan de testigos cuando pasan estas cosas. Pero nosotros debemos reponernos y salir a flote, para darles respuestas a Rafaela y a toda la zona"

Por último, se refirió a aquellos vecinos de Rafaela que se quejan de que muchas veces van a hacer una denuncia y algunos policías no las toman: "le pido a la gente que confíe en la policía. Como se hacía antiguamente. Sabemos que está desvalorizada, pero le pido al vecino que confíe y que haga la denuncia. Si no se la toman en cualquier Comisaría, que me vengan a ver a mí personalmente", concluyó con autoridad.