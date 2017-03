La deuda creció 13% Nacionales 30/03/2017 Redacción TREPA A U$S 192.462 MILLONES

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La deuda externa creció 13% en 2016 con relación a 2015, al alcanzar los 192.462 millones de dólares, informó ayer el INDEC. A fines de 2015, la deuda externa alcanzaba los 170.414 millones de dólares. Según las cifras oficiales, "el 66% de la deuda corresponde al sector público no financiero y BCRA; 32% al sector privado no financiero y el 2% restante al sector financiero.

En el cuarto trimestre de 2016, la cuenta corriente registró un déficit de 4.400 millones de dólares, por un saldo negativo de la balanza de bienes y servicios de 869 millones, egresos netos de rentas por 3.500 millones y 31 millones de transferencias corrientes. El déficit de la cuenta corriente resultó 11% inferior al de igual trimestre del año anterior, según el informe sobre Balanza de Pagos, que dio a conocer el organismo. En todo el 2016 la cuenta corriente acumuló un déficit de 15.024 millones de dólares, explicado por un saldo desfavorable de la balanza de bienes y servicios, 2.520 millones, egresos netos de rentas, 12.551 millones y 46 millones de ingreso en transferencias corrientes.

En el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri, la deuda externa creció 22.048 millones de dólares, según se desprende del informe oficial del INDEC. El endeudamiento del sector público no financiero y BCRA (que incluye la Nación, Provincias y el BCRA) alcanzó 127.477 millones.

El 61,4% de este endeudamiento corresponde a títulos públicos; el 25,6% a préstamos de organismos internacionales; el 6,9% a atrasos; en tanto acreedores oficiales y préstamos de bancos comerciales participan con el 4,9% y el 1,25%, respectivamente.

En el cuarto trimestre la deuda del sector público aumentó en 4.474 millones de dólares. Por su parte, el sector privado no financiero (empresas) registró a diciembre de 2016 un saldo de deuda de 61.012 millones de dólares, de los cuales el principal componente corresponde a deudas con empresas vinculadas (43%), seguido por deuda en obligaciones negociables y deuda con proveedores. El sector financiero, excluido el BCRA, mostró un saldo de deuda por 3.973 millones, con un incremento trimestral de 509 millones, similar al incremento interanual 578 millones.