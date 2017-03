Atlético ganó en Frontera Deportes 30/03/2017 Redacción LIGA RAFAELINA

Atlético Rafaela venció anoche como visitante a La Hidráulica de Frontera, por 3 a 2, y se unió al lote de punteros del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol al completarse la segunda fecha.

Andrés Saavedra abrió la cuenta a los 9 minutos para el local, pero luego igualó Facundo Meyer para la Crema a los 33. Ya en el complemento, a los 3 minutos puso en ventaja a la visita Gerónimo Astrada a los 3, estiró diferencias Julián Quadrini a los 41, y en tiempo de descuento descontó Eder Molina para La Hidráulica, en el encuentro que fue dirigido por Sergio Rusch. En reserva igualaron 0 a 0.



LO QUE VIENE

El tercer capítulo del Apertura se jugará íntegramente el próximo domingo con la siguiente programación: 16 hs: Ben Hur vs Ramona, Sportivo Norte vs La Hidráulica, Atlético de Rafaela vs Humberto, Florida vs Quilmes, Unión vs 9 de Julio, Brown vs Ferro; 18 hs Peñarol vs Libertad.

Cabe mencionar que esta semana no hay adelantos entre semana porque los equipos sunchalenses disputarán los partidos del Federal A con anterioridad al domingo. Por la Reválida Zona C, Libertad jugará mañana en Formosa ante Sol de América (a las 16:30), mientras que por el Nonagonal Zona B, Unión recibirá el sábado a Dep. Madryn (a las 17).

Las posiciones del torneo de Primera A quedaron así: 9 de Julio 6 puntos; Ben Hur 6; Unión 6; Atlético 6; Sportivo 4; Florida 4; Peñarol 3; Libertad 1; Humberto 1; Quilmes 1; Brown 1; La Hidráulica 0; Ramona 0; Ferro 0.