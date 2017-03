Mapa de conflictos de interés comprende a 60 funcionarios Nacionales 30/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Una veintena de diputados del Frente para la Victoria presentó ayer un mapa ilustrativo de casos de "conflicto de interés" que comprometerían a unos 60 funcionarios del Gobierno, incluyendo al presidente Mauricio Macri. Al encabezar una conferencia de prensa en el tercer piso de la Cámara baja, el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, fue señalando uno por uno, mediante un proyector, los casos en los que se plantean presuntas incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, y que -según denunció- configuran una "telaraña de intereses".

"A veces uno piensa si hay conflicto de intereses o si en realidad hay intereses del pueblo en conflicto", lamentó Recalde, que apuntó no sólo contra Macri, sino también contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el ministro de Energía, Juan José Aranguren; el ministro de Cultura, Pablo Avelluto; el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la canciller Susana Malcorra.

Otros funcionarios mencionados en las placas audiovisuales que elaboró el equipo de asesores del FpV-PJ son: el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el jefe de asesores del presidente, José Torello; los vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; el secretario de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Comercio, Miguel Braun; el secretario de Empleo, Miguel Angel Punte, entre otros.

"Es un gobierno para ricos. Hay una verdadera telaraña de intereses", denunció. El jefe de la bancada kirchernista ratificó la voluntad del bloque para discutir proyectos que apunten a una modificación de la Ley de Etica Pública, pero afirmó que la legislación actual "bastaría" para iniciar procedimientos en la Justicia contra los funcionarios cuestionados. "En nuestro Gobierno, más allá de la ley de Etica Pública, no había necesidad de aumentar, corregir o agravar la legislación porque no había conflictos de intereses. Todos sabemos este es un gobierno de "Ceos" y de ahí nacen los conflictos de intereses", espetó.

El diputado de extracción sindical recalcó que son pocos los casos de altos funcionarios no involucrados en conflictos de intereses y mencionó, entre los no alcanzados, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich. "Me alegro que haya ministros que no estén involucrados. De ninguna manera vamos a salpicar la honra de nadie", enfatizó Recalde, que aclaró que en su bloque son firmes defensores del "principio de presunción de inocencia".