Jubilación de "9 mil y pico"

El error del presidente Mauricio Macri a la hora de intentar responder una pregunta muy simple em el programa de Mirtha Legrand, no deja de tener repercusiones.



Cuando la conductora televisiva preguntó a cuánto ascendía la jubilación mínima, hoy en torno a los 6 mil pesos, el mandatario aseguró que era de "nueve mil y pico".



Corregido al aire por algunos asistentes detrás de cámara, Macri insistió en su error. "No, no, es de 9 mil y pico", se escuchó decir.



Da cuenta hoy la agencia Derf, que tras el error del Presidente un jubilado de Bahía Blanca llamado Julio Héctor Cabral, solicitó una urgente recomposición y aumento de su haber jubilatorio.



Y lo hizo expresando "a un mínimo de 9.200 pesos hasta un máximo de 9.900 pesos en virtud de lo expresado el día sábado 18 de marzo de 2017 por el Sr. Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, en la cena de TV con la conductora Mirtha Legrand".



RECLAMO EN AFICHES



Ayer, la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con afiches que llevan los escudos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS).



Allí reclaman también que la jubilación mínima llegue a los 9 mil pesos.