“Los empresarios deberían acompañar el paro porque se defiende a sus industrias” Locales 29/03/2017 Redacción El Secretario General de la CGT Regional Rafaela, Roberto Oesquer, indicó que hay muchas empresas de la ciudad que reciben REPRO y que tienen procesos preventivos de crisis. Y remarcó el silencio del empresariado local. "El 95% votó a este gobierno y le cuesta reconocer que se equivocaron. Lamentablemente, influyeron muchísimo en los trabajadores", sentenció.

El Secretario General de la Confederación General de los Trabajadores, Regional Rafaela, Roberto Oesquer, le pidió al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región que acompañe al paro que la CGT convocó para el próximo 6 de abril y le reclamó que se expidan sobre la crítica situación que pasan las industrias -sobre todo las metalúrgicas-, dado que muchas reciben ayuda estatal para poder sobrevivir.

"Los señores empresarios deberían ser los primeros en acompañar el paro porque esto es para defender a la industria que tienen", sentenció Oesquer en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Luego de referirse a la reunión del pasado lunes en la sede de calle Lamadrid de SOIVA, en donde la CGT local se adhirió con las mismas condiciones a la medida de fuerza a nivel nacional (sin movilización ni concurrencia a los lugares de trabajo) marcó su punto de vista sobre la actualidad de los trabajadores.

"El paro es una consecuencia de lo que le viene sucediendo, especialmente, a los trabajadores. Pero, sobre todo a las empresas. Debería llegarle claro el mensaje: esta medida de fuerza se hace para defender la industria nacional, el trabajo argentino y las fuentes de trabajo. Entonces, es también para defender a las empresas, que le dan trabajo a la gente", indicó.

Y apuntó directamente a los dueños de las empresas: "tiene que prestar atención, también, el sector empresario. Lamentablemente, acá se los está acompañando, se está tratando de colaborar en esta coyuntura; pero no se los escucha hablar. Tengo una lista interminable de gente que ha venido a reclamar auxilio: REPROs -muy difíciles de conseguir, me alcanzan los dedos de la mano para contar las empresas que lo reciben-, procedimiento preventivo de crisis (que los habilita a estar eximidos del 80% de las cargas sociales, en acuerdo con las Provincia), reducción de jornadas laboral y demás. Pero para la opinión pública, están con la boca cerrada y parece que los desestabilizadores somos los empleados. Acá la realidad manda que las empresas tienen un serio problema", dijo y mencionó una docena de empresas metalmecánicas con inconvenientes.

"Esto es para que se pongan los pantalones largos los señores del CCIRR y la Cámara Metalúrgica, y hagan un mensaje claro de la situación que se está viviendo en el país", disparó. Y citó el caso de una firma metalúrgica en donde "los empleados nos dijeron que el dueño les había dicho que con este gobierno íbamos a mejorar y resulta que ahora quiere quedarse solo con 5 empleados e importar todo de China. Algo no anda bien acá y tampoco anda bien en Rafaela".

"Estoy hablando del sector metalúrgico, pero igual debe pasar en el comercio. Lo dicen sus dirigentes, con el parate del mercado interno", completó.

"Los sectores empresariales tienen que tomar conciencia de todo esto porque no se hace una medida de fuerza por salarios, sino para defender a la industria nacional, a las empresas argentinas, que son las que brindan trabajo. Y parece que todo recae sobre las espaldas de los trabajadores que quieren desestabilizar… ¿a quién? Si es el gobierno el que está desestabilizando la industria y está generando esta situación. ", sentenció.

Consultado sobre el porqué entendía que se daba este silencio, respondió: "el 95% votó a este gobierno y le cuesta reconocer que se equivocaron. No hay que darle más vueltas. Lamentablemente, influyeron -porque indudablemente lo hacen, más que todo en la ciudad de Rafaela, que hay diálogo entre todos- para que muchísimos trabajadores voten también a este Gobierno. Bueno, digan 'nos equivocamos' y tratemos de encontrar una solución a todo esto".

Con respecto a si habría un pedido formal de la CGT al CCIRR, dio a entender que su postura personal ya había sido trasladada al titular del CCIRR, Andrés Ferrero, y al Presidente de la Cámara de Metalúrgicos, Mauricio Rissotto. "Se los dije claramente: nosotros no somos enemigos, no nos podemos pelear entre nosotros, porque los problemas los tienen las empresas y como consecuencia, los trabajadores, a quienes nosotros representamos. Ellos ya lo saben y no dicen las cosas. Estamos dispuestos al diálogo. Hay que tener una decisión política y afrontar la situación de lo que está pasando", dijo.

"El otro día estuvo el Presidente de FISFE acá y lo dijo claramente. Y parece que a los señores de acá no escuchan, no lo entienden bien. Guillermo Moretti fue recontra claro: hubo 1.500 despidos en la industria, que las importaciones y el tarifazo es el desencadenante de lo que va a pasar", dijo y concluyó: "creo que los señores empresarios deberían ser los primeros en acompañar el paro porque esto es para defender a la industria que tienen y como consecuencia de esto, se defiende al trabajador. Pero, lamentablemente, acá cuesta entender esto. Y eso es lo que nos preocupa".



CCIRR LO ANALIZA EL LUNES

El próximo lunes, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, analizará esta declaración, en su habitual encuentro.