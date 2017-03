Uno de cada cuatro hogares rafaelinos sufrió algún delito Locales 29/03/2017 Redacción El ICEDeL presentó el informe final sobre la realidad de nuestra ciudad en términos económicos y sociales. El registro de situaciones de inseguridad llegó a cifras exorbitantes. De cualquier manera, aproximadamente, uno de cada tres damnificados no realiza la denuncia policial.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD FUNCIONARIOS. Eduardo López y Marcelo Ortenzi en la presentación realizada en el Salón Verde de la Municipalidad.

Ayer por la mañana se realizó la presentación final del Relevamiento Socioeconómico 2016 de nuestra ciudad, confeccionado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL). Encabezaron el acto el director del instituto, Marcelo Ortenzi, y al jefe de Gabinete, Eduardo López, quienes informaron sobre los datos que reflejan la situación de nuestra ciudad.

Ortenzi informó que esta "es una encuesta que se viene realizando desde hace 23 años que nos permite acercarnos a la realidad socioeconómica de Rafaela y sus hogares, no es un censo. Es una muestra que alcanza a 679 viviendas y una población de 2.103 personas encuestadas." Además precisó que cuentan con “la oficialización del ITEC, que fiscaliza no solo el formulario sino el proceso de captura lo que avala la información que brindamos año tras año”.

Entre los detalles salientes se destaca el registro sobre la seguridad en Rafaela. Según el trabajo el 23,8% de los hogares contó con al menos algún miembro que fue víctima de algún delito durante el año 2016. Es decir, casi un cuarto de las viviendas estuvieron afectadas por el flagelo de la inseguridad.

Los delitos más frecuentes fueron el hurto o robo en la vivienda (49,1%) y hurto o robo en espacio público (47,9%). También frecuentes pero en menor medida fueron el robo o hurto de vehículos (17%) y los actos de vandalismo contra vehículos (15%). Los hostigamientos o amenazas (9,1%) sufrieron un aumento considerable con respecto al año anterior, en el cual había afectado al 2,1% de los hogares.

Del total de situaciones delictivas sólo el 65,9% fueron denunciadas ante la autoridad policial. En el 63% de los hogares sus miembros tomaron medidas de seguridad preventivas para protegerse de la delincuencia. Las medidas más frecuentes fueron poner rejas (64,9%), tener perros (42,2%), hacer un cambio de hábitos (37,6%) y poner alarmas (30,5%).



LA CASA PROPIA



Ortenzi detalló también sobre la situación habitacional en Rafaela. Respecto a la tipología de vivienda, se desprendió que el 91,3% vive en una casa, 6,3% en departamento (creció más de 3 puntos respecto del 2011) y el 2,4% en otras formas de vivienda. Además, en relación al régimen de tenencia, se informó que un 67,8% son propietarios. Del porcentaje restante, es decir, los hogares no propietarios, se desprendió que un 56,1% tiene intenciones de hacer o comprar una vivienda propia. Ortenzi aclaró que a esta población no propietaria, se le preguntó si formarían parte de un plan de viviendas “y un 88,1% respondió afirmativamente”.

En cuanto al acceso a los servicios: un 96,3% de los hogares cuenta con agua corriente, un 83,2%, con red cloacal y un 55,4% red de gas natural. “También se les preguntó qué viviendas tienen incorporado conectores solares, y el resultado fue pequeño, un 0,1% de los hogares", explicó Ortenzi.

“Los porcentajes en cuanto al confort en los hogares son muy altos -continuó el funcionario-: por ejemplo, se determinó que un 95,7% de los hogares cuenta con al menos un aparato de televisión; un 76,4%, con servicio por cable; un 78,2, con equipo de aire acondicionado; y un 89,5% con equipos celulares. Además, el 66% de los hogares cuenta con equipamiento informático y el 91,5% con conexión a Internet”. Es decir, 3 de cada 4 hogares posee conexión a Internet.