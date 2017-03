Se votan tres opciones y habrá clases el jueves

En la jornada de ayer, se realizó la reunión en AMSAFE Castellanos, en donde se les trasladó a los docentes la propuesta salarial que hizo el gobierno provincial el pasado lunes. De este encuentro, salieron tres mociones: paros de 48 horas, con asambleas de evaluación y movilización, paros semanales de 48 horas y la aceptación de la oferta.

Los docentes del departamento Castellanos votarán en sus escuelas en las jornadas de hoy y mañana y el viernes se llevará el mandato a la asamblea provincial, que comenzará a las 10, y que determinará la continuidad o no de las medidas de fuerza.

La propuesta salarial no dejó del todo conformes a la dirigencia gremial de AMSAFE y SADOP. Es que mientras que el Gobierno Provincial asegura que el porcentaje es del 25%, para los docentes es solo del 22,8%, dado que el resto es aportado por la Nación, a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que no tuvo cambios desde el año pasado hasta ahora ($1.200).



SEMANA DE CLASES ENTERA

Algo para aclarar es que esta semana no habrá paro. Si bien para el 30, la CTA (en la cual está CTERA y, por lo tanto, AMSAFE) había convocado a un paro, el mismo se trasladó al 6, unificándolo con la medida de fuerza de la CGT. Para este jueves, está prevista una movilización hacia la ciudad de Buenos Aires, pero desde la delegación de Castellanos no se participará.

De acuerdo a un comunicado oficial de la CTA, se afirma que "en nuestra provincia habrá dictado de clases para favorecer la votación de la propuesta salarial emanada por el Gobierno".

De esta forma, esta será la primera semana de clases completa desde el inicio del ciclo lectivo.