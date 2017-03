Recaudaron $ 240.958 en diócesis de Rafaela Información General 29/03/2017 Emilio Grande (h.) El aporte per cápita fue de 0,87, teniendo una población de 276.802. Es superada por diócesis de similar tamaño como Villa María, San Francisco, Reconquista, Goya, Venado Tuerto y Chascomús.

En la edición del 16 de marzo pasado, LA OPINION informó sobre los datos generales de la Colecta Nacional Más por Menos 2016, que había recaudado 39.305.262,10 pesos, cifra que implica un incremento del 20% en relación con la campaña del año anterior.

Ahora, hace unos días llegó un boletín impreso a la Redacción de este diario con la firma de Pedro Olmedo Rivero, obispo-prelado de Humahuaca (Jujuy) y presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, y Luis Porrini, administrador de la Colecta, con información discriminada en cada una de las 70 Diócesis de la Argentina: lo total colectado, el aporte per cápita y la población diocesana.

La que más recaudó fue la arquidiócesis de Buenos Aires con un total de $ 11.937.464,17, 4,13 per cápita y una población de 2.890.151 personas.

La diócesis de Rafaela (abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio) recaudó $ 240.958, aporte per cápita 0,87 y una población de 276.802.

Tomando a Diócesis de similar tamaño poblacional, Rafaela es superada por Villa María: total colectado $ 451.440,37, aporte per cápita 1,14 y una población de 395.943; San Francisco: $ 326.843,65, aporte 1,52, población 215.307; Reconquista: $ 286.782,10, per cápita 1,26, población 227.904; Goya (considerada una de las diócesis más necesitadas): $ 269.460,75, aporte 0,96, población 279.941; Venado Tuerto: $ 251.645, aporte 0,91, población 277.934; Chascomús: $ 241.453,70, per cápita 0,98, población 245.233.

Por debajo de Rafaela, están las diócesis de Gualeguaychú: colectado $ 215.400, per cápita 0,64, población 335.581 y San Rafael: 207.223,34, aporte 0,79, población 262.107.

A decir verdad, la generosidad de los rafaelinos y del resto de las localidades de nuestra Diócesis deja mucho que desear en materia de compartir con los que más sufren. Esta información debiera servir para reflexionar el costado avaro y egoísta de la gente creyente que concurre a las celebraciones litúrgicas y también para quienes se definen cristianos (la mayoría de la población), faltando un mayor compromiso solidario. ¿Será que impera el espíritu piamontés de amarrocar o estamos frente a una crisis cultural y pérdida de valores...?

En la próxima edición de este año, tendremos la posibilidad de revertir esta tendencia inferior del 0,87 per cápita en el concierto nacional al compararnos con otras Diócesis y responder con una mayor respuesta evangélica.



COMO COLABORAR

DURANTE EL AÑO

La 47ª edición de esta iniciativa solidaria de la Iglesia se realizó en todos los templos del país los días 10 y 11 de septiembre y llevó por lema “Más misericordia por menos exclusión”.

Del total de lo recaudado, el organismo distribuyó y asignó la suma de 35.246.700 pesos, quedando un remanente para eventuales ayudas de emergencia o catástrofe y la preparación de la próxima colecta.

La Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe donaciones todo el año mediante depósito o transferencia bancaria (cuenta corriente Nro. 00013892/9, del Banco Santander Río, casa central, CUIT 30-51731290-4; CBU 0720000720000001389290), o a través de tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Diners.

También en cualquier sucursal de la red Pago Fácil, con la sola presentación del DNI, para "aquella gente que no va a la Iglesia y para los hombres de buena voluntad que quieran ayudar", manifestó.

Informes: (011) 4394-2065, correos electrónicos colectamaspormenos@cea.org.ar y masxmenosarg@gmail.com o en la página web www.colectamaspormenos.com.ar.