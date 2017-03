Apelaron el fallo por la muerte de Micaela Policiales 29/03/2017 Redacción LA REVISION DE PENA ESTA EN MANOS DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - “Apelaremos si es necesario hasta llegar a la Corte Suprema”, había dicho el Dr. Raúl Domenella a este cronista, luego de que el miércoles 30 de noviembre de 2015, el tribunal pluripersonal en lo Penal, integrado por los jueces Alejandro Mognaschi, Osvaldo Carlos –presidente- y José Luis García Troiano, condenaron a Jonatan Ariel Díaz, de 30 años, a cumplir prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Micaela Soledad Bordino, de 24 años al momento de su muerte.

Recordamos que esta fue la primera condena por femicidio y a prisión perpetua en la historia de la Quinta Circunscripción Judicial con sede en Rafaela, no solo en el nuevo sistema penal sino que tampoco en el anterior se recuerdan antecedentes. No solo eso, sino que fue el segundo caso de estas características en la provincia de Santa Fe desde que rige el nuevo sistema procesal penal.

Por la defensa técnica de Jonatan Díaz actuaron los letrados Raúl Domenella y Pablo Mosconi, en tanto que desde el Ministerio Público de la Acusación hicieron lo propio los Dres. Guillermo Loyola y Angela Capitanio.



APELACION

Finalmente lo prometido por el Dr. Domenella se cumplimentó con la presentación de la apelación y en la mañana del lunes se desarrolló una extensa audiencia de seis horas en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de esta ciudad donde se revisó la sentencia.

La instancia procesal estuvo presidida por el juez de Cámara, Juan Manuel Oliva, acompañado de los conjueces Ricardo Romagnoli y Daniel Ferrero.

En la oportunidad, los abogados defensores Raúl Domenella y Pablo Mosconi expusieron sus agravios y los fiscales Guillermo Loyola y Angela Capitanio de bieron responder las disconformidades planteadas.

Sobre esto último, LA OPINION conversó en la mañana de ayer con los Dres. Domenella y Mosconi quienes nos comentaron cuales son fundamentalmente, las objeciones planteadas en Segunda Instancia, comenzando por decir que no sólo plantearon un recurso de apelación sino también de nulidad.

“El fallo [de primera instancia] es nulo -inició Mosconi- porque entre otras cosas no consideraba elementos relevantes para la absolución de Jonatan [Díaz]”.

En ese sentido el letrado consideró que faltan evaluar elementos, como “una publicación que había hecho la propia Micaela Bordino [en Facebook] donde le dice a Jonatan 'sos mi amor, sos mi vida', lo cual ocurrió en septiembre de 2014, es decir cuatro meses antes del 1 de febrero de 2015”, cuando ocurrió la muerte de Micaela.

“Esto desmiente también a Mónica López, la mamá de Micaela -siguió Mosconi- a quien consideramos la testigo falaz y que no es creíble. La publicación en Facebook donde Micaela dice que ama a su marido, la hizo cuando su mamá dice que escuchó de Micaela que ella se quería separar de Jonatan. Es la propia hija la que desmiente a la madre”.

“El problema que se presenta acá -agregó Pablo Mosconi- es que ninguna de las partes puede probar lo que pasó. Esta es la única verdad. Es un hecho difícil de demostrar porque no hay testigos. Además no hay pruebas concluyentes de que fue un homicidio, porque ante la muerte violenta hay tres hipótesis diferentes: homicidio, accidente o suicidio”. “Nosotros técnicamente nunca descartamos el suicidio pero sí dijimos que esto no aparecía con todas las notas características del suicidio por la trayectoria que tiene el proyectil especialmente, de arriba hacia abajo y por el lugar del orificio de entrada”.

“Incluso -señaló Domenella- hay falta de motivación para un suicidio, porque está acreditado que era un matrimonio feliz. Estaban programando un viaje, dos días después a Mendoza, y hasta compraron la cámara para sacar fotos. No se observa el motivo para que una persona se suicide y de esa forma”.

Continuó: “tampoco vemos los motivos para un homicidio como dice la Fiscalía. Entonces ante la falta de motivos generalizan con violencia de género, de un matrimonio conflictivo que no existió”.



OTRAS OBJECIONES

* “No se trata de que nosotros tenemos que probar que esto fue un accidente, sino que se trata de que el Estado tiene que probar que esto fue un homicidio. Es al revés porque sino se invierte la carga de la prueba” (Mosconi).

* “Cuando nosotros explicamos aparecen falencias, cuando explica el fiscal también aparecen falencias. En realidad ninguno tenemos certeza de lo que pasó. Y el juicio tiene el objetivo de conocer la verdad de lo que ocurrió”. “El juicio ha sido estéril para reconstruir lo que pasó”. (Mosconi).

* “Ante lo anterior la Constitución dice que hay que aplicar el beneficio de la duda (“In dubio pro reo”)”. (Mosconi).

* “En la preservación de la prueba, el arma tiene que tener resguardada la identidad y también el funcionamiento porque es una máquina. Tiene un mecanismo de funcionamiento […] y las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del arma solamente sirven para probar si el arma se encontraba o no en el momento del hecho y si las condiciones de funcionamiento del arma son iguales. Sino, no sirve”.

* “Había un arma que cuando se presentó tenía características de flojedad, el tambor se caía solo, estaba mal preservada. Esto fue en marzo. Después el arma aparece en diciembre para un ensayo [...] en un estado total de dureza. El arma era la misma pero tenía un estado diferente al que tenía cuando fue secuestrada y utilizada en los otros exámenes. Esta estaba absolutamente trabada, les dio un trabajo tremendo a los técnicos abrirla”. (Mosconi- Domenella).

* “El arma pasó por muchísimas manos y recorrió muchísimos kilómetros” (Domenella).



QUE VIENE

AHORA

Continuaron luego muchas otras disconformidades planteadas por la Defensa durante la audiencia de apelación, que por razones de espacio no se mencionan en esta nota.

Ahora lo que viene es el fallo de Cámara. El plazo de ley son pocos días pero seguramente demorará porque es un caso muy complejo.

“Lo de primera instancia fue un fallo equivocado […] Es un caso de manual para aplicar el beneficio de la duda”, finalizó con contundencia en esta nota el defensor Pablo Mosconi.